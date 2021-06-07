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07.06.2021 19:39
Рубрика: Экономика

Перейдем на личности

Правительство предлагает штрафы до 500 тысяч рублей для сотовых операторов за звонки со скрытых номеров
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
Сотовым операторам придется заплатить круглую сумму, если по их линиям пройдет анонимный звонок. Будь-то сообщение со скрытого номера о бомбе, которой нет, или "секретный" звонок хама-коллектора - не важно: если вызов прошел, сотовый оператор заплатит от 200 до 500 тысяч рублей. Соответствующие поправки правительство России предлагает внести в КоАП.
Если кто-то пытается скрыть свой номер, сотовый оператор обязан прервать этот звонок. Фото: andreypopov / iStock Если кто-то пытается скрыть свой номер, сотовый оператор обязан прервать этот звонок. Фото: andreypopov / iStock
Если кто-то пытается скрыть свой номер, сотовый оператор обязан прервать этот звонок. Фото: andreypopov / iStock

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что еще в 2018 году вступил в силу закон, запрещающий при звонках и отправлении SMS-сообщений скрывать телефонные номера. Принятые меры призваны помочь в борьбе с терроризмом. Но в первую очередь они должны защитить нас с вами от спамеров и мошенников.

Фото: iStock
Как оградить себя от спам-звонков

Мало кто знает, но по закону оператор обязан прервать связь, если кто-то попытается провести через его сеть звонок с искаженного номера. Так что если некто решил сообщить, что, например, в Москве заминированы десять вокзалов, у правоохранителей должна быть возможность перезвонить и пригласить абонента к себе для разговора.

Однако запрет, как правило, ценится выше, если за него положено серьезное наказание. Сейчас в Госдуме как раз готовится ко второму чтению проект поправок в КоАП, предусматривающий штрафы для сотовых операторов за анонимные звонки и сообщения, прошедшие по их сетям.

Именно в ходе второго чтения законопроект принимает окончательный вид. Поэтому многие эксперты называют этот этап ключевым. В ходе доработки проекта правительство России предложило в несколько раз поднять штрафы по сравнению с тем, что было предложено изначально. Согласно новой редакции, штрафы могут составить от 200 до 500 тысяч рублей.

Отправка SMS с использованием подмены номеров позволяет отправителям избегать блокировки реальных номеров, с которых распространяются сообщения. К тому же из-за такой скрытности трудно идентифицировать отправителя, а значит, и привлечь к ответу нарушителей нашего спокойствия.

Фото: iStock
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками

Теперь же анонимная рассылка должна исчезнуть как факт. Запрещено будет скрывать или искажать номера и при обычных телефонных звонках. Должны исчезнуть и хулиганские звонки с неизвестных науке номеров.

"Нормы закона о связи обязывают оператора связи передавать в неизменном виде абонентский номер, выделенный на основании договора об оказании услуг связи абоненту, инициировавшему телефонный вызов, - рассказывает Владимир Груздев. - Также оператор связи, с сети передачи данных которого инициируется соединение для целей передачи голосовой информации, обязан передавать в неизменном виде уникальный код идентификации, выделенный на основании договора об оказании услуг связи абоненту, инициировавшему соединение для целей передачи голосовой информации. А при передаче короткого текстового сообщения необходимо передавать в неизменном виде абонентский номер инициатора сообщения, выделенный данному абоненту на основании договора об оказании услуг связи".

По его словам, в случае нарушений данных требований оператор обязан прекратить оказание услуг по пропуску трафика на свою сеть связи. Иными словами, анонимный звонок не должен дойти до адресата. Но сегодня, несмотря на то, что закон действует уже несколько лет, нет-нет, да и раздаются звонки от неизвестных абонентов.

Есть надежда, что введенные в КоАП штрафы помогут операторам найти такие технические решения, чтобы нас больше не доставали ни коллекторы, ни мошенники.

Между тем

Надоедать, конечно, может и реклама с открытых номеров. Но здесь у гражданина есть механизмы защиты. По словам экспертов, если человек, получивший SMS, не давал согласия на обработку своих персональных данных, он может пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу. Вот когда пригодится номер - чтобы знать, на кого конкретно пожаловаться.

За нарушение законодательства о рекламе на юридических лиц может быть наложен штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Правда, как поясняют эксперты, поскольку согласие абонента на получение рекламных рассылок нередко "спрятано" в тексте договора на услуги, гражданин порой даже не понимает, что он одобрил получение SMS-рассылок.

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