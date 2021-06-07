Кабмин прорабатывает вопрос по вакцинации иностранцев от COVID-19

Указание Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан в данный момент обсуждается Правительством. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, передает РИА Новости.

Также там отметили, что сначала будет решаться вопрос вакцинации иностранцев и трудовых мигрантов, которые уже проживают или в данный момент находятся в России.

Напомним, что такое поручение президент РФ дал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел на прошлой неделе.