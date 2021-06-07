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07.06.2021 14:39
Рубрика: В мире

Космическое управление КНР опубликовало первые снимки Марса

Текст: Юрий Когалов
Фото: HANDOUT / China National Space Administration (CNSA) / AFP Фото: HANDOUT / China National Space Administration (CNSA) / AFP
Фото: HANDOUT / China National Space Administration (CNSA) / AFP

Китайское национальное космическое управление опубликовало первые изображения Марса в высоком разрешении, которые были сделаны модулем "Тяньвэнь-1". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Один из двух черно-белых снимков был сделан, когда модуль находился на высоте от 330 до 350 километров над поверхностью красной планеты, второй - уже после посадки. Есть также цветное изображение Марса, полученное с помощью другой камеры на орбитальном аппарате и запечатлевшее северный полюс планеты.

На фотографиях отчетливо видны кратеры, горные хребты и песчаные дюны, а на одном из кадров можно разглядеть посадочную платформу и марсоход "Чжужун".

Марсианская миссия ознаменовала начало национальной китайской программы исследования планет. Китайская межпланетная космическая станция (а это сразу три аппарата: орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход) была запущена 23 июля 2020 года. Спустя полгода, 10 февраля, станция достигла эллиптической орбиты, а 24 февраля вышла на опорную орбиту Марса. Затем, 15 мая, зонд совершил успешную посадку, доставив на поверхность планеты марсоход "Чжужун", который приступил к исследованию грунта, ионосферы и климата.

В мире Восточная Азия Китай Общество Космос Исследование Марса

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