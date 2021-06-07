Космическое управление КНР опубликовало первые снимки Марса

Китайское национальное космическое управление опубликовало первые изображения Марса в высоком разрешении, которые были сделаны модулем "Тяньвэнь-1". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Один из двух черно-белых снимков был сделан, когда модуль находился на высоте от 330 до 350 километров над поверхностью красной планеты, второй - уже после посадки. Есть также цветное изображение Марса, полученное с помощью другой камеры на орбитальном аппарате и запечатлевшее северный полюс планеты.

На фотографиях отчетливо видны кратеры, горные хребты и песчаные дюны, а на одном из кадров можно разглядеть посадочную платформу и марсоход "Чжужун".

Марсианская миссия ознаменовала начало национальной китайской программы исследования планет. Китайская межпланетная космическая станция (а это сразу три аппарата: орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход) была запущена 23 июля 2020 года. Спустя полгода, 10 февраля, станция достигла эллиптической орбиты, а 24 февраля вышла на опорную орбиту Марса. Затем, 15 мая, зонд совершил успешную посадку, доставив на поверхность планеты марсоход "Чжужун", который приступил к исследованию грунта, ионосферы и климата.