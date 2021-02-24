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Рубрика: Общество

Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" вышел на опорную орбиту Марса

Беспилотный космический аппарат "Тяньвэнь-1", запущенный Китаем 23 июля 2020 года, вышел на опорную орбиту Марса и вскоре приступит к исследованиям. Ближайшие три месяца зонд будет находиться на высоте от 280 километров до 59 тысяч километров, сообщает ТАСС.

Фото: twitter.com/ NASAPersevere
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По плану, в мае-июне аппарат совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия, где на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

С момента запуска межпланетная космическая станция, вес которой пять тонн, преодолела свыше 470 миллионов километров. Дело в том, что полет по прямой линии между Марсом и Землей невозможен из- за гравитационного поля Солнца. Десятого февраля "Тяньвэнь-1" достиг эллиптической орбиты Марса и чуть позже отправил на Землю видео. Центральное телевидение КНР показало марсианский рельеф, часть зонда и полет над Красной планетой.

Напомним, "Тяньвэнь-1" - это орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход.

Общество Космос Исследование Марса

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