Космический зонд "Тяньвэнь-1" прислал видео с орбиты Марса

Видео, снятое и отправленное на Землю беспилотным космическим аппаратом "Тяньвэнь-1", опубликовало Центральное телевидение Китая. Аппарат запечатлел марсианский рельеф, часть зонда и полет над планетой.

Как сообщает ТАСС, 10 февраля "Тяньвэнь-1" успешно вышел на первичную эллиптическую орбиту Марса. По прогнозам, в мае-июне зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Исследователи предполагают, что именно там на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход будет исследовать характеристики поверхности планеты, искать залежи льда и осадочных пород, изучать ионосферу.

Напомним, 6 февраля аппарат прислал на Землю первое фото планеты. На черно-белом снимке запечатлены Ацидалийская равнина, равнина Хриса, плато Меридиана, кратер Скиапарелли и долины Маринер. Запуск зонда состоялся 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан.