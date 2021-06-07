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07.06.2021 21:24
Рубрика: Власть

Лавров обсудил с главами МИД Франции и Германии Донбасс и Карабах

Текст: Юрий Когалов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своими коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Главы МИД обсудили ситуацию в Донбассе, в Нагорном Карабахе, а также ряд других вопросов международной повестки дня.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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"Министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта на Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая очередной видеоконференции политических советников лидеров стран "нормандского формата". Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств", - отметили на Смоленской площади.

По словам Лаврова, попытки Киева провести ревизию "Комплекса мер", а также решений "нормандского саммита" в декабре 2019 года в Париже неприемлемы. Министр также обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям. "Министр особо подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам", - сообщили в МИД РФ.

Касаясь ситуации на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха, министры подчеркнули важность строгого соблюдения режима прекращения огня и необходимость политико-дипломатического решения возникающих разногласий.

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