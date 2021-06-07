Лукашенко оценил перспективы развития "Великого камня"

Оправдывая свое первоначальное название: "Великий камень" - высокотехнологичная международная бизнес-площадка, созданная по инициативе Пекина и Минска в 25километрах от белорусской столицы, рассчитывает уже в ближайшие пять лет увеличить до 170 число своих резидентов и довести инвестиционные вложения до $1 млрд.

В этой связи правительство РБ внесло 7 июня на рассмотрение президента проект указа о совершенствовании определенных норм, которые связаны с управлением и деятельностью этого масштабного проекта. В ходе обсуждения представленного документа, Лукашенко акцентировал внимание на том факте, что экосистема "Великого камня" привлекательна особыми финансовыми условиями, развитой инфраструктурой, логистикой и географическим местоположением. Об этом говорит и рост на 10-15 процентов в год количества резидентов и создаваемых производств.

"Там уже целый город сложился со своими, можно сказать, не противоречащими Республике Беларусь нравами, моралью и производством", - констатировал президент, пояснив, что руководство страны будет исходить "исключительно из интересов инвестора и интересов экономики государства".

Белорусский руководитель поинтересовался, какой эффект для страны уже принесло введение льготных финансовых условий для его резидентов. "Нельзя принимать нормативно-правовые акты, тем более указы президента, не убедившись в том, какой результат был от прежних подобных решений", - пояснил свою позицию Лукашенко, слова которого цитирует его пресс-служба. При этом белорусский руководитель уточнил, что отдельные направления правового регулирования, возможно, требуют уточнения и развития для увеличения инвестиционных вложений и наращивания экономического эффекта.

Что касается проекта указа президента, отмечают обозреватели, то в нем предлагается скорректировать некоторые условия функционирования парка, улучшить регулирование бизнеса. В частности, предлагается создание кластеров и поддержка инновационной деятельности.

Как рассказал глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко, в развитие "Великого камня" всеми участниками уже вложено более $670 млн. При этом доля бюджетных вложений составила всего около $31 млн, которые были направлены на инфраструктуру.

Парк ориентирован на четыре базовых кластера: автокомпоненты, электротранспорт и электрооборудование, медицинская продукция и оборудование, фармацевтика, комплексная логистика. Сейчас в нем зарегистрированы 69 резидентов из 13 стран с заявленным объемом инвестиций более $1,25 млрд. Около половины из них уже запустили производства, что позволило создать свыше 1,66 тыс. рабочих мест.

Завершено и строительство инфраструктуры на территории первоочередного освоения площадью 855 га. Для стимулирования в парке нового инвестиционного цикла и подготовлен проект указа главы государства, направленного на улучшение инвестиционного климата.