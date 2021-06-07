ЛУКОЙЛ и неравнодушные граждане убрали берега водоемов в регионах России

Всероссийская акция "Чистые берега" стартовала в День эколога. В этом году в ней, помимо представителей общественных организаций, в частности Российского экологического общества, принял участие и крупный бизнес: так, компания ЛУКОЙЛ убрала берега водоемов в 10 регионах своего присутствия.

В Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Самарской и Саратовской областях, Пермском крае, Республике Татарстан, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах нефтяники вывезли бытовой мусор, накопленный за зиму возле водоемов, и отправили его на переработку. Несколько десятков километров береговых линий были освобождены от пластика, полиэтилена, остатков бытовой техники, а также сухостоя. Это позволит не только провести в регионах полноценный купальный сезон, но и снизит риски загрязнения питьевой воды.

"Наше участие в экологических акциях, в том числе и в этой - "Чистые берега" - стало доброй традицией. Поскольку понимаем, что не надо ждать, когда кто-то придет и сделает берег чистым и красивым. Надо самим предпринимать активные действия", - заявил Алексей Инюткин, нефтяник ЛУКОЙЛа из Перми.

В Пермском крае работники ЛУКОЙЛа вместе с местными школьниками очистили берега реки Куеда от бытового мусора и зарослей. Скоро здесь отремонтируют пешеходный мостик через речку и создадут зону отдыха у воды. Около 800 квадратных метров берега озера очищены возле села Домашкины Вершины в Самарской области, в Татарстане очищены береговые линии реки Малая Сульча и Нижнекамского водохранилища.

В Западной Сибири нефтяники совместно с общественниками и волонтерами провели очистку более 12 гектаров береговых линий местных рек и озер. Вывезено 19 кубометров бытового мусора и сухостоя.

"В этом году у нас стартовала 18 международная экологическая акция, и ЛУКОЙЛ как градообразующее предприятие города Урая ежегодно проводит природоохранные мероприятия. В текущем году - это очистка берега реки Конда", - делится Лариса Матыгина, начальник Кондинского отдела Природнадзора Югры.

Акция "Чистые берега" продемонстрировала высокую степень консолидации усилий бизнеса и общества в решении экологических проблем.

Сотрудники НПЗ ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде очистили берег Волги вместе со студентами Кстовского нефтяного техникума, представителями Комитета управления микрорайонами города Кстово и воспитанниками военно-патриотического клуба "Великовражская дружина во имя Святого благоверного князя Дмитрия Донского". В Калининградской области совместно с волонтерами очистили от пластиковых бутылок и одноразовых стаканчиков берег Калининградского залива в городе Светлом.

"Проведение подобных акций очень важно, они привлекают внимание к вопросу сохранения водных ресурсов, повышают уровень информированности жителей регионов о необходимости поддержки чистоты водных акваторий, - говорит председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - И я хочу поблагодарить всех участников акции. Совместное проведение акции с компанией ЛУКОЙЛ значительно расширяет ее охват, мы вместе выводим ее на федеральный уровень. С каждым годом расширяется география уборки и объемы собранных отходов, которые направляются затем на переработку, и, конечно, растет уровень вовлеченности граждан в общее для всех нас дело по соблюдению чистоты родных территорий. Сегодня мы видим, что и руководство страны, и бизнес все больше уделяют внимание экологическим вопросам. Такое сотрудничество нужно наращивать".