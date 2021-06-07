Mail.ru "обрушился" по всей России

Российские пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Mail.ru. Об этом свидетельствуют данные DownDetector.
Согласно статистике, сбой в работе одной из крупнейших служб электронной почты произошел около 14:00. Сервис недоступен во многих российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург и другие.
Пользователи также жалуются на сбой в соцсетях.
A https://t.co/S98NUrX4hc упал, или что происходит?!— ürban sheep (@nh4free) June 7, 2021
Представители Mail.ru прокомментировали инцидент в Twitter.
Проблемы случаются у всех, и мы не исключение 😔— Почта Mail.ru (@e_mail_ru) June 7, 2021
Почта и другие наши сервисы немного приболели. Наши специалисты уже разбираются и в ближайшее время вернутся с хорошими новостями.
Простите, пожалуйста, за неудобства! pic.twitter.com/HFNfyr8yVh
Обновлено. Работа почты и других сервисов полностью восстановлена, данные пользователей не пострадали, сообщили РГ в Mail.ru Group.