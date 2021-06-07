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Mail.ru "обрушился" по всей России

Текст:   Антон Благовещенский
07.06.2021,  
14:24
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Российские пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Mail.ru. Об этом свидетельствуют данные DownDetector.

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Согласно статистике, сбой в работе одной из крупнейших служб электронной почты произошел около 14:00. Сервис недоступен во многих российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург и другие.

Пользователи также жалуются на сбой в соцсетях.

Представители Mail.ru прокомментировали инцидент в Twitter.

Обновлено. Работа почты и других сервисов полностью восстановлена, данные пользователей не пострадали, сообщили РГ в Mail.ru Group.

интернет
Фото: istock
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