Mail.ru "обрушился" по всей России

Российские пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Mail.ru. Об этом свидетельствуют данные DownDetector.

Согласно статистике, сбой в работе одной из крупнейших служб электронной почты произошел около 14:00. Сервис недоступен во многих российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург и другие.

Пользователи также жалуются на сбой в соцсетях.

A https://t.co/S98NUrX4hc упал, или что происходит?! — ürban sheep (@nh4free) June 7, 2021

Представители Mail.ru прокомментировали инцидент в Twitter.

Проблемы случаются у всех, и мы не исключение 😔



Почта и другие наши сервисы немного приболели. Наши специалисты уже разбираются и в ближайшее время вернутся с хорошими новостями.

Простите, пожалуйста, за неудобства! pic.twitter.com/HFNfyr8yVh — Почта Mail.ru (@e_mail_ru) June 7, 2021

Обновлено. Работа почты и других сервисов полностью восстановлена, данные пользователей не пострадали, сообщили РГ в Mail.ru Group.