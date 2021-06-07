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07.06.2021 20:22
Рубрика: В мире

Марокко откроет воздушные границы для россиян с 15 июня

Текст: Максим Макарычев
Власти Марокко объявили о постепенном возобновлении авиаперевозок с 15 июня после многих месяцев приостановки международного воздушного сообщения из-за пандемии коронавируса. В соответствии с эпидемической ситуацией в каждой провинции составлены два списка стран с разными правилами въезда в Марокко.
Фото: FADEL SENNA / AFP Фото: FADEL SENNA / AFP
Фото: FADEL SENNA / AFP

Список A включает "все страны с положительными показателями", включая страны Европейского Союза и Россию. Список B касается 74 стран с "разбросом вариантов или отсутствием точной статистики по эпидемиологической ситуации", в числе которых оказались Индия, Алжир, Аргентина, Казахстан, Украина, ЮАР, говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел Марокко.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Путешественники, прибывающие из стран "Списка А", будь то марокканцы или нет, должны иметь свидетельство о вакцинации и / или отрицательный результат ПЦР менее чем за 48 часов. Лица из стран, включенных в список B, должны иметь исключительные разрешения, отрицательный результат ПЦР менее чем за 48 часов и пройти 10-дневную медицинскую изоляцию после этого, сообщает AFP. Оба списка будут обновляться "регулярно, по мере необходимости, не реже двух раз в месяц", - говорится в заявлении.

В последние дни королевство ослабило ряд ограничений, связанных с COVID-19: ввело пропуска вакцинации, позволяющие гражданам выезжать за границу, передвигаться без ограничений на национальном уровне и выходить на улицы после ночного комендантского часа с 20:00 до 23:00 или даже позже в зависимости от конкретной провинции Марокко. Работа ресторанов была продлена до 23 часов. Власти также разрешили возобновить коллективные молитвы. Кинотеатры и театры, а также общественные бассейны снова открылись после почти пятнадцати месяцев изоляции.

В Марокко, где проживает около 37 миллионов человек, с начала пандемии официально зарегистрировано 521 426 случаев заражения инфекцией, в том числе 9 178 летальных исходов . Согласно последнему отчету министерства здравоохранения страны, более 9 миллионов марокканцев были вакцинированы, в том числе 5,8 миллиона - с помощью двух инъекций.

В мире Африка Марокко Пандемия коронавируса COVID-19

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