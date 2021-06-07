Мать Виктора Бута попросила лидеров РФ и США вернуть сына на Родину

Раиса Кузьминична Бут - мама отбывающего длительный тюремный срок в США российского предпринимателя Виктора Бута - обратилась с открытым письмом к президентам России и США с просьбой о возвращении сына на Родину.

В поступившем в редакцию "РГ" тексте обращения, приуроченного к запланированному на 16 июня саммиту Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве, престарелая Раиса Бут эмоционально призывает лидеров двух стран: "договоритесь как-нибудь между собой, чтобы мой сын мог вернуться ко мне, пока я жива".

"Господа Президенты, Обращаюсь к Вам с мольбой о возвращении сына на Родину. Мне почти 85 лет, и если ему придется быть в тюрьме США еще половину срока, я, скорее всего, его не дождусь. Я почти потеряла зрение, потому что переживания за судьбу сына принесли много горя и слез. Отправиться в Америку, чтобы навестить сына, я уже не могу по состоянию здоровья", - пишет мама предпринимателя.

Напомним, что бывший авиаброкер Виктор Бут, авиатранспортные компании которого активно работали в Европе, Африке и ОАЭ в 1990-е - начале 2000-х годов, был арестован в 2008 году в Таиланде в результате "подставной" операции американских спецслужб. Экстрадированного в США россиянина в 2012 году суд Нью-Йорка приговорил к 25 годам тюрьмы по обвинениям в сговоре с целью продажи ПЗРК и убийстве американских граждан. Свою вину Бут не признал, от сотрудничества с властями США, предложившими ему досудебную сделку, он категорически отказался. Ориентировочный срок выхода россиянина на свободу - 2030 год.

"Мой сын не террорист, он бизнесмен, так и судья говорила во время суда в Нью-Йорке, - пишет Раиса Бут президентам двух стран. - Виктор уже потерял тринадцать лет жизни. И своей жизни, и моей, и жизни его жены и дочери, моей внучки, которая выросла без отца. Мы все очень ждем Виктора, и надеемся на Ваше участие и душевную щедрость".

Мама Бута напомнила, что "против фашистов Америка воевала вместе с моей страной", отметила, что несмотря на плохие отношения, Россия и США никогда не воевали друг с другом и выразила уверенность в способности Москвы и Вашингтона договориться.

"Прошу вас, когда вы будете решать вопросы глобального значения, уделите минуту и беде, постигшей нашу семью и другие семьи россиян и американцев, которые сегодня ждут своих сыновей, мужей, отцов, матерей, сестер или жен из американских и российских тюрем", - указала Раиса Бут.

В разговоре с корреспондентом "РГ" супруга предпринимателя - Алла Бут - пояснила, что открытое письмо мамы Виктора к президентам России и США является настоящим "жестом отчаяния" и вызвано "трагедией, которую переживает семья с момента ареста Виктора в Таиланде". По словам женщины, отдельно письмо также будет направлено в Кремль и Белый дом.

Между тем, как сообщило информагентство РИА Новости, в администрации президента РФ пока не получали указанного обращения, но при этом не исключают, что тема освобождения находящихся в США осужденных российских граждан может быть поднята на саммите Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве.

"Я не исключаю, что эта тема может затрагиваться", - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В последние дни ряд американских СМИ, включая телеканал CNN, привлекли внимание к положению находящихся в российских тюрьмах граждан США. В частности, к осужденному за шпионаж Полу Уилану, отбывающему 16-летний тюремный срок в РФ. Его американские журналисты рассматривают в качестве возможного кандидата на потенциальный обмен на Виктора Бута и других россиян, осужденных в США.

Между тем, как стало известно "РГ", в ближайшие дни в издательстве АСТ выходит книга - журналистское расследование под названием "Виктор Бут. Подлинная история "оружейного барона". В этой работе предпринята попытка на основе документальных материалов, бесед с родственниками и деловыми партнерами Бута объективно проанализировать все обстоятельства ареста бизнесмена спецслужбами США и в контексте международной политики прояснить, что же на самом деле произошло с нашим соотечествеником.