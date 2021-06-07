Мать Виктора Бута попросила Путина и Байдена вернуть сына на Родину

Мать бизнесмена Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, в своем письме обратилась к президенту России Владимиру Путину и Джо Байдену с просьбой вернуть ее сына на Родину.

"Мне почти 85 лет, и если ему придется быть в тюрьме США еще половину срока, я, скорее всего, его не дождусь… Отправиться в Америку, чтобы навестить сына, я уже не могу по состоянию здоровья…",- говорится в письме, которое находится в распоряжении РИА Новостей.

Он написала, что Россия и США никогда не воевали, "какие бы плохие отношения ни были между" ними. "Я верю, что Россия и Америка всегда смогут договориться, друг друга понять. Нашим странам это не раз удавалось… Мой сын не террорист, он бизнесмен, так и судья говорила во время суда в Нью-Йорке. Я уважаю мнение судьи…", - добавила Раиса Бут.

Напомним, что бизнесмен был приговорен к 25 годам заключения в США за сделки с оружием. В тюрьме он уже отсидел 13 лет.