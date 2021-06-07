Метеорологи заявили о рекордно холодной весне в Европе

Весна 2021 года стала самой холодной в Европе за последние восемь лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейской программы спутникового мониторинга Copernicus.

По данным метеорологов, средняя температура этой весной была на 0,45 градуса Цельсия ниже средних значений в 1991-2020 годах. В мае средняя температура была ниже среднего уровня для этого месяца на 0,46 градуса.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО, учреждение ООН) прогнозирует, что летом 2021 года температура воздуха в Северном полушарии, включая север Азии, будет выше средних значений 1993-2009 годов, который принят за базовый.