Microsoft автоматически обновила Windows 10

Корпорация Microsoft начала "тренировать" свою систему машинного обучения для автоматического обновления Windows 10 сборки 2004 до новейшего релиза Windows 10 21H1, выпущенного в мае.

"Машинное обучение поможет нам обнаруживать потенциальные проблемы быстрее и выбирать наиболее подходящее время для обновления каждого компьютера, как только выходит новая версия Windows", - говорится в блоге Microsoft.

Обновление в автоматизированном режиме доступно не всем пользователям, однако желающие могут загрузить апдейт вручную через центр уведомлений.