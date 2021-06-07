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Microsoft автоматически обновила Windows 10

Текст:   Антон Благовещенский
07.06.2021,  
17:40
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Корпорация Microsoft начала "тренировать" свою систему машинного обучения для автоматического обновления Windows 10 сборки 2004 до новейшего релиза Windows 10 21H1, выпущенного в мае.

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"Машинное обучение поможет нам обнаруживать потенциальные проблемы быстрее и выбирать наиболее подходящее время для обновления каждого компьютера, как только выходит новая версия Windows", - говорится в блоге Microsoft.

Обновление в автоматизированном режиме доступно не всем пользователям, однако желающие могут загрузить апдейт вручную через центр уведомлений.

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