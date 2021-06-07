Минтранс изменил порядок допуска авиакомпаний к международным перевозкам

Минтранс разработал новый порядок допуска авиакомпаний к международным перевозкам. Тем самым ведомство исполнило предупреждение Федеральной антимонопольной службы.

"Новый порядок исключает необоснованные критерии отбора, а также возможность внеконкурсного рассмотрения вопроса о передаче допуска от одного перевозчика другому. В нем установлены измеряемые критерии допуска и обеспечена информационная открытость подведения итогов подсчета баллов, набранных каждым перевозчиком", - пояснили в пресс-службе ФАС.

Нарушения выявили в 2019 году. Тогда ФАС посчитала, что некоторые положения регламента, разработанного Минтрансом, создают дискриминационные условия для авиакомпаний.