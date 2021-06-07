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07.06.2021 13:51
Рубрика: Экономика

Минтранс изменил порядок допуска авиакомпаний к международным перевозкам

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Минтранс разработал новый порядок допуска авиакомпаний к международным перевозкам. Тем самым ведомство исполнило предупреждение Федеральной антимонопольной службы.

Фото: iStock
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"Новый порядок исключает необоснованные критерии отбора, а также возможность внеконкурсного рассмотрения вопроса о передаче допуска от одного перевозчика другому. В нем установлены измеряемые критерии допуска и обеспечена информационная открытость подведения итогов подсчета баллов, набранных каждым перевозчиком", - пояснили в пресс-службе ФАС.

Нарушения выявили в 2019 году. Тогда ФАС посчитала, что некоторые положения регламента, разработанного Минтрансом, создают дискриминационные условия для авиакомпаний.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство ФАС Правительство Минтранс Правила авиаперевозок

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