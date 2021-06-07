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07.06.2021 21:26
Рубрика: Культура

Премия на миллион

В программе - только детские спектакли
Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
Премию Всероссийского театрального фестиваля "Арлекин" называют "золотой маской" театров для детей. В этом году экспертный совет отобрал 19 спектаклей для программы - в два раза больше, чем обычно.

Многие из них посвящены серьезным проблемам, волнующим детей и подростков. Например, спектакль по повести Дины Сабитовой "Где нет зимы", поставленный МДТ - Театром Европы, говорит со зрителем о смерти, сиротстве, детдоме и хороших людях, которые найдутся. А постановка театра "Сатирикон" "Мой папа - Питер Пэн" поднимает непростую тему ответственности, понимания и прощения.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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В программу "Арлекина" вошло много сказок, но даже в известных сюжетах режиссеры нашли новый смысл. В числе таких спектаклей - "Серебряное копытце" Новоуральского театра музыки, драмы и комедии, отмеченное на "Золотой маске" спецпризом жюри, "Ежик и медвежонок. Лирические истории" Канского драмтеатра (Красноярский край) и другие.

В спектакле "Илиада" ("Театральный дом") заняты воспитанники и выпускники детских домов и приютов Петербурга. Вместе с режиссером Дмитрием Крестьянкиным они превратили известный эпос в манифест современного подростка.

В конкурсную программу вошли спектакли Севастопольского, Казанского и Тверского ТЮЗов, театров Новосибирска, Вологды, Омской, Свердловской и других областей. Главная площадка "Арлекина" - Детский музыкальный театр "Зазеркалье", но спектакли идут на многих сценах города. Победители станут известны 15 июня. Приз - серебряная статуэтка Арлекина и миллион рублей на новую работу.

Культура Театр Драматический театр

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