На "русских" торгах Christie's выставили работы Фалька и Левицкого

Главными лотами открывающегося в понедельник, 7 мая, в Лондоне аукциона русского искусства станут два полотна кисти Дмитрия Левицкого и Роберта Фалька, которые выставили на торги с одинаковым эстимейтом - 700-900 тысяч фунтов стерлингов. Всего же аукционный дом Christie's представит 239 лотов - это картины и работы на бумаге выдающихся русских художников,произведения декоративно-прикладного искусства, творения фирмы Фаберже, драгоценные изделия с императорским провенансом, фарфор, серебро и предметы, связанные с военной историей.

Портрет императора Павла I Дмитрия Левицкого в свое время стал сенсацией выставки художника, прошедшей в 2010 году в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Этот недавно обнаруженный шедевр происходит из фамильного собрания князей Голицыных, уточняет РИА Новости со ссылкой на аукционный дом.

Картина "Троице-Сергиева лавра" Роберта Фалька датирована 1921 годом и относится к расцвету творчества одного из основателей творческого объединения "Бубновый валет".

Среди других редких лотов - картина Константина Коровина "На террасе", оцененная экспертами в 400-600 тысяч фунтов стерлингов, "Запорожские казаки в степи" Валентина Серова (300-500 тысяч) и "Натюрморт с розами, анемонами и хризантемами в китайской вазе" Сергея Чехонина (250-350 тысяч).

Ценителей искусства должны заинтересовать фарфоровая ваза периода Николая I, стартовая цена 200-300 тысяч фунтов стерлингов, редкая керамическая ваза с клеймами фирмы Фаберже и Строгановского училища за 150-250 тысяч фунтов или коллекция изделий фирмы Фаберже, принадлежавшая Александре Анастасии Гамильтон, герцогине Аберкорнской.

Еще один редкий лот с большой историей - брошь с эмалью и бриллиантом, которую оценили в 12-18 тысяч стерлингов. Историки уверены, что эту брошь император Николай II и его жена Александра Федоровна взяли с собой в путешествие в Дармштадт в августе 1899 года для императорских подарков. Не исключено, что она была подарена императрице во время этой поездки.