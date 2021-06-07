Наука - важнейший сегмент креативной экономики

На Петербургском международном экономическом форуме обсудили, как творческие индустрии могут помочь в популяризации научных знаний.

Для того чтобы быть эффективной и востребованной в современной экономике, прикладная наука должна осознать себя как одну из креативных индустрий. Такую мысль высказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский: "Давайте начнем с первичного, базисного понятия культуры. Именно оно охватывает знания, понимание, накопленные социумом навыки и умения. И именно культура порождает цивилизацию, ключевым, производным институтом которой является наука. Роль науки - дать знания об изменяющемся мире, самом обществе для того, чтобы обеспечить стабильность и способность цивилизации к саморазвитию. Другими словами, наука - это инструмент развития, ответа на вызовы, создающие угрозу цивилизации, и одновременно главный индикатор такого развития. Падает уровень науки - цивилизация стагнирует. Растет - цивилизация стабильна и устойчива".

По словам председателя Комитета РСПП, недостаточная популярность науки, низкая востребованность научного знания обществом связаны с тем, что наука проглядела мощный сдвиг, который произошел с социальными системами благодаря цифровизации. Творческое и интеллектуальное производство сегодня стали децентрализованными, а создатель и потребитель творческого продукта - неразделимыми. Именно этому сдвигу отвечают новые формы экономики, называемые нами креативными индустриями. Ключевой формой хозяйствования здесь становятся цифровые платформы. Наука же продолжает жить, как будто ничего не изменилось, продолжая закрываться в своей "башне из слоновой кости" и надеясь на то, что реклама в соцсетях поможет решить проблему оторванности от глобальных культурных сдвигов.

Между тем наука прямо связана с креативностью. "Если прикладная наука хочет быть популярной, ей надо жить по правилам креативных индустрий и использовать современные бизнес-подходы. Что касается науки фундаментальной, то здесь уже уместно говорить не в терминах бизнеса, а в терминах государственного финансирования. Потому что фундаментальная наука и инструмент, и индикатор развития цивилизации. Не будет фундаментальной науки, не будет ничего", - отметил Андрей Кричевский.

Генеральный директор Федерации креативных индустрий (ФКИ) Игорь Намаконов солидарен с Андреем Кричевским в том, что наука и креативные индустрии относятся к одному полю: "Интеллектуальные и творческие практики переплетены между собой. Проблема только в том, что мы сами не привыкли взаимодействовать между собой. Перемены происходят очень быстро, и мы не всегда успеваем перестроиться, понять, кто работает рядом с нами".

Задачу консолидации сектора призваны решить сама Федерация как "союз союзов", объединение ключевых отраслевых ассоциаций, и особенно такие проекты, как "Сотня креативных лидеров" (100 Most Creative Russians). По словам Игоря Намаконова, подобные инициативы помогают выделить лидеров профессиональных сообществ и наладить коммуникацию между различными средами, сообществами, кластерами, лабораториями. "Первое что мы должны сделать, - встретиться. Мы со своей стороны эту встречу готовы организовать", - подвел итог генеральный директор ФКИ.

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Денис Секиринский также отметил, что бинарность науки и креативных индустрий скорее надуманна. Он напомнил, что один из основателей кинематографа Сергей Эйзенштейн не мыслил искусство в отрыве от технологий, а Альберт Эйнштейн, стоявший у истоков современной науки, рассматривал науку и искусство как два равноправных способа познания мира. Денис Секиринский подчеркнул, что пик интереса к науке приходится на 60-е годы ХХ века, когда величайшие открытия шли рука об руку с художественными исканиями. Свою лепту в популяризацию науки внесла научная фантастика, например кинофраншизы "Звездные войны" и "Звездный путь". Таким образом наука и креативные индустрии вступали в симбиоз и делали друг друга богаче, многообразнее.

По словам Дениса Секиринского, задачи сегодняшней науки, сформулированные в "библии научного бюрократа" - Стратегии научно-технического развития, не менее масштабны: климат, экология, необходимость перехода к новому качеству жизни, новой медицине, новой энергетике. "Каждый из этих новых вызовов по своему масштабу точно не уступает ни космическому, ни атомному проектам, а может быть, даже более амбициозен. И ответ на них может быть только нетривиальным. А это вопрос сочетания научного метода и творческого подхода", - отметил он.

Тему художественного творчества как средства популяризации науки продолжила заместитель генерального директора АО "Газпром-медиа Холдинг" Юлия Голубева. Она напомнила, что два самых знаменитых физика планеты - это умерший три года назад Стивен Хокинг и главный герой сериала "Теория большого взрыва" Шелдон Купер. Юлия Голубева отметила, что фильмы, сериалы и другие продукты о жизни ученых необычайно повышают рейтинг профессии. Так, по данным газеты Guardian, с момента выхода первой серии "Теории..." в 2007 году число абитуриентов физических факультетов в Великобритании выросло на 17%.

По существу, производство фильмов, сериалов, образовательных передач - лучшее, что медиа могут предложить науке. Впрочем, есть и обратная сторона медали. "Представьте себе, молодой человек, который вдохновился "Теорией большого взрыва", поступил на факультет физики, а там вместо развеселых ученых он встречает хмурых очкариков, которые в лучшем случае поют песни под гитару у костра. Реальность не совпала с ожиданиями. Как сложится судьба этого человека?", - задается риторическим вопросом эксперт.

Генеральный директор АНО "Центр развития культурных инициатив" Сергей Першин привел еще один общий знаменатель науки и творчества. Они используют одну и ту же модель работы: двигаются от идей к гипотезам и от гипотез к экспериментальной проверке. Эксперт рассказал о строительстве Университета креативных индустрий, программа которого сейчас апробируется с представителями разных отраслей: учеными, управленцами, медийщиками, людьми из некоммерческих организаций. "Прокачка" креативной компетенции сегодня необходима представителю любой профессии, но верно и обратное: "Творцы делятся креативной компетенцией, но в то же время люди, представляющие научное сообщество, безусловно "опыляют" творцов, помогая им развиваться, получать какие-то новые инсайты".

Впрочем, пока ученые далеко не всегда готовы задействовать ресурсы креативных индустрий и цифровой экономики, большинство сайтов научных организаций скучны, посетовал старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН Александр Соколов.

Сам ученый, занимаясь серьезными исследованиями (в минувшем году работа о гене миграции оказалась на обложке Nature), одновременно развивает площадки в социальных сетях, привлекая широкую аудиторию. "Мы вместе с "Новатэком" ведем проект "Арктический лис". Песец - это символ Арктического совета. Феноменальные вещи происходят, впервые в российской Арктике мы ведем за этими зверями спутниковое слежение. Люди с утра просыпаются и бегут в Instagram смотреть, куда убежал песец", - рассказал эксперт.

По его словам, ученым не нужно бояться сотрудничать с властью, ведь многие чиновники, в том числе региональные руководители, с удовольствием поддерживают научные проекты, если не рублем, так репостом в официальном Instagram: "Губернатор Д.А. Артюхов запросто приезжает к нам в Лыбытнанги и репостит наши новости в своем Instagram, а у него 100 000 подписчиков".

Разумеется, государственная поддержка науки в России не ограничивается репостами в губернаторских социальных сетях. 2021 год объявлен в нашей стране Годом науки и технологий, престиж профессии постепенно повышается все последние десять лет. "Сегодня 60% людей положительно отнесутся, если их ребенок пойдет заниматься исследовательской деятельностью", - напомнил исполняющий обязанности руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ "Курчатовский институт" Никита Марченков.

Это объясняется не только повышением зарплат научных работников, расширением грантовой поддержки, но и усилиями по популяризации науки. Особенно интересно в этой связи выглядит перезапуск общества "Знание", недавний марафон которого с участием Илона Маска собрал 70 млн просмотров.

Между тем в погоне за просмотрами и коллаборациями с креативными индустриями важно не дискредитировать науку как таковую, чтобы не получилось так, что самый знаменитый ученый - это блогер или рок-музыкант, заметил заместитель президента Российской академии наук (РАН) Сергей Люлин: "Мы можем сделать прекрасную упаковку и упаковать в нее ничто, пустоту".

Чтобы этого не произошло, популяризация науки не должна строиться исключительно на организации громких ивентов. Необходимо создавать продуктивную научную среду, социогуманитарную инфраструктуру распространения знания. В качестве позитивного примера Сергей Люлин привел ревитализацию научных пространств. Такой опыт уже есть у научных институтов, которые в Ночь музеев открывали свои лаборатории для посетителей наравне с учреждениями культуры, тем самым начав формирование общего креативного, культурного поля.

В современном мире наука и креативные индустрии составляют неразрывное единство, уверена модератор дискуссии, директор ФГБУ "Роскультцентр" и Российской креативной недели Марина Абрамова: "Невозможно себе представить развитие технологий без их популяризации. Недавно мы провели с учеными сессию о нейронных интерфейсах, и оказалось, что даже в такой сложной области нужен синтез лингвистов, компьютерной графики, биологии".

Завершая дискуссию, Марина Абрамова пожелала участникам беседы встретиться через пять лет и вспомнить, что именно 2021 год - российский Год науки и технологий и Международный год креативной экономики - стал началом прорывных изменений для всей интеллектуально емкой сферы, экономики, в основе которой лежит результат творческого труда.