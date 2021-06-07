Новая правкомиссия займется садоводами и огородниками

Новости

Лавров обсудил с главами МИД Франции и Германии Донбасс и Карабах 21:24
Путин наградил орденами тренера Москвину и актрису Чурсину 21:13
Еще 35 российских легкоатлетов получили нейтральный статус 20:55
Байден пригласил Зеленского в Вашингтон 20:52
В Екатеринбурге рабочий выпал из строительной люльки из-за ветра 20:50
Путин утвердил состав комиссии по научно-технологическому развитию 20:42
За сутки 5 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:35
Марокко откроет воздушные границы для россиян с 15 июня 20:22
После ДТП на Невском СК проводит обыски в фирме проката электросамокатов 20:00
На Эльбрусе начали поиски сорвавшегося в расщелину альпиниста 19:54
Госсекретарь США признал завершение "Северного потока-2" свершившимся фактом 19:42
На пляжах Южной Кореи для поиска зараженных COVID задействовали дроны 19:24
Росстат сообщил об ускорении инфляции в мае до 6 процентов 19:02
Сессия Парламентского собрания Союза РФ и Беларуси пройдет 16 июня 18:50
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала долю наследства 18:49
Зеленский созвонится с Байденом 18:47
Путин утвердил передачу контрольного пакета акций БСК Башкирии 18:38
Одна из школ в Ростове набрала 19 первых классов 18:37
Врачи назвали самые опасные игрушки 18:30
В Кузьминках просят Толстого помочь с переносом наружной системы теплоснабжения под землю 18:28
Северный флот начал учения по охране морских рубежей Арктики 18:11
Новгородскому музею-заповеднику передадут шесть кладов древних монет 18:07
Соглашение РФ и Нидерландов по налогам перестанет действовать с 2022 года 18:01
В Петербурге сотрудника парка сбил работающий аттракцион 17:59
В районе Керчи ливень подтопил федеральную трассу "Таврида" 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
В каких случаях наследник может ничего не получить
В каких случаях наследник может ничего не получить
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
07.06.2021 21:29
Рубрика: Экономика

Новая правкомиссия займется садоводами и огородниками

Текст: Марина Трубилина

Правительственную комиссию по вопросам развития коллективного садоводства и огородничества предлагает создать Росреестр. Ведомством по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко разработан проект постановления об этом.

Фото: nikkimeel / iStock
Правительство простимулирует отказ от одноразовой продукции

Сейчас сфера ведения садоводства затрагивает широкий круг вопросов - в частности, корпоративные, земельно-имущественные отношения, строительство, налогообложение, экологию, отмечается в пояснительной записке к документу. Эти вопросы регулируют разные органы власти.

Для координации их действий предлагается образовать правительственную комиссию по вопросам развития коллективного садоводства ‎и огородничества. Ее председателем станет заместитель председателя правительства РФ.

Задачами комиссии будет, в частности, обеспечение согласованных действий органов власти, в том числе по вопросам корпоративных отношений внутри садоводческих и огороднических товариществ, их создания, преобразования и ликвидации, земельно-имущественных отношений, строительства на садовых участках, реализации прав граждан на жилище (в связи с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов), обеспечения инфраструктурой дачных поселков (электро-, газоснабжением, дорогами, медпомощью) и др.

Экономика Недвижимость Земля Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Россия запретила въезд девяти гражданам Канады
МВД утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители
Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
Госсекретарь США признал завершение "Северного потока-2" свершившимся фактом
В Крыму оценили сообщения о протечке дамбы на границе с Украиной
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет