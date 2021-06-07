Новая правкомиссия займется садоводами и огородниками

Правительственную комиссию по вопросам развития коллективного садоводства и огородничества предлагает создать Росреестр. Ведомством по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко разработан проект постановления об этом.

Сейчас сфера ведения садоводства затрагивает широкий круг вопросов - в частности, корпоративные, земельно-имущественные отношения, строительство, налогообложение, экологию, отмечается в пояснительной записке к документу. Эти вопросы регулируют разные органы власти.

Для координации их действий предлагается образовать правительственную комиссию по вопросам развития коллективного садоводства ‎и огородничества. Ее председателем станет заместитель председателя правительства РФ.

Задачами комиссии будет, в частности, обеспечение согласованных действий органов власти, в том числе по вопросам корпоративных отношений внутри садоводческих и огороднических товариществ, их создания, преобразования и ликвидации, земельно-имущественных отношений, строительства на садовых участках, реализации прав граждан на жилище (в связи с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов), обеспечения инфраструктурой дачных поселков (электро-, газоснабжением, дорогами, медпомощью) и др.