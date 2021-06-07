Песков: По месту встречи президентов РФ и США есть "понятные предложения"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть возможные места, где могут встретиться в Женеве Владимир Путин и американский лидер Джо Байден, но сообщил, что конкретные предложения уже есть.

"Действительно по месту есть уже более-менее понятные предложения, но я не буду сейчас предвосхищать, мы как-то это все, наверное, синхронно сделаем с американцами. Пока воздержусь от каких-либо высказываний на этот счет", - сказал он журналистам.

Представитель Кремля также подтвердил, что по окончании переговоров Владимир Путин пообщается со своим пулом. Что же касается возможной совместной пресс-конференции двух президентов, то этот вопрос "проговаривается" с американской стороной. "Разумеется, это должно быть обоюдное решение. После того как мы согласимся на тот или другой вариант, мы вам сообщим", - пообещал Дмитрий Песков.