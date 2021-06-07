Песков: Россия фактически отстранена от расследования катастрофы рейса МН17

В Кремле знают из СМИ о письме родственников жертв катастрофы рейса МН17, направленном президенту Владимиру Путину, но никакой официальной реакции пока нет, тем более что Россия отстранена от расследования причин трагедии. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы действительно видели в СМИ сообщения про это письмо, пока никакой реакции нет", - сказал он. При этом представитель Кремля напомнил, что Россия не участвует в расследовании крушения самолета. "К нашему сожалению, мы были фактически отстранены от этого механизма расследования", - подчеркнул он и добавил, что авторы письма "должны просто это понимать".

Тем не менее, ход расследования "является предметом самого пристального внимания" со стороны Кремля. "Мы, в отличие от многих, не игнорируем, а также принимаем к сведению очень внимательно альтернативную информацию, которую дают, - заметил пресс-секретарь президента РФ. - Но поскольку мы не являемся частью расследования, мы не можем непосредственно как-то влиять на происходящее", - указал Песков.

Напомним, Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, жертвами катастрофы стали 298 человек - граждане 10 государств.