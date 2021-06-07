Пьяных британских солдат высадили из поезда в Эстонии

Очередной скандал с пьяными британскими солдатами произошел в Эстонии. Как пишет The Mirror, шестеро военнослужащих королевской армии были сняты с поезда в местечке Йыгева (неподалеку от границы с Россией) и задержаны полицией после жалобы других пассажиров на их хулиганское поведение.

Отмечается, что железнодорожники неоднократно пытались успокоить бравых вояк, напугавших эстонцев своими агрессивными действиями. В итоге подвыпивших солдат пришлось снять с поезда и передать в руки военной полиции НАТО.

Это далеко не единственный инцидент, в котором оказались замешаны представители британского контингента в Эстонии. В прошлом месяце они ввязались в драку с местными жителями. Ссора вспыхнула в одном из ресторанов города Тапа из-за женщины. К тому моменту, когда прибыла военная полиция, драка уже закончилась, от взаимных обвинений стороны отказались.