Победитель конкурса "Лидеры России" возглавил фонд культурных инициатив

Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" журналист Роман Карманов назначен генеральным директором фонда культурных инициатив, сообщил журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. В понедельник он провел первое заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов в сфере культуры.

"Роман Владимирович до недавнего времени был первым замглавы медиахолдинга "Комсомольская правда", сейчас фондом президентских грантов как учредителем фонда культурных инициатив назначен генеральным директором (фонда культурных инициатив)", - цитирует ТАСС Сергея Кириенко. Первый замглавы администрации Кремля указал, что Карманов - один из победителей конкурса "Лидеры России. Политика". "Поэтому его назначение на фонд культурных инициатив - это в том числе и продолжение последовательной системы кадрового отбора и продвижения наиболее талантливых управленцев, которая уже длительный период времени последовательно реализуется по решению президента РФ", - подчеркнул Кириенко.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о создании фонда культурных инициатив в Послании к Федеральному Собранию. Согласно указу главы государства, подписанному 17 мая, эта структура будет проводить конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества. Распоряжением правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей.