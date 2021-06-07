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07.06.2021 20:23
Рубрика: Власть

Победитель конкурса "Лидеры России" возглавил фонд культурных инициатив

Текст: Галина Мисливская

Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" журналист Роман Карманов назначен генеральным директором фонда культурных инициатив, сообщил журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. В понедельник он провел первое заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов в сфере культуры.

Фото: Константин Завражин
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"Роман Владимирович до недавнего времени был первым замглавы медиахолдинга "Комсомольская правда", сейчас фондом президентских грантов как учредителем фонда культурных инициатив назначен генеральным директором (фонда культурных инициатив)", - цитирует ТАСС Сергея Кириенко. Первый замглавы администрации Кремля указал, что Карманов - один из победителей конкурса "Лидеры России. Политика". "Поэтому его назначение на фонд культурных инициатив - это в том числе и продолжение последовательной системы кадрового отбора и продвижения наиболее талантливых управленцев, которая уже длительный период времени последовательно реализуется по решению президента РФ", - подчеркнул Кириенко.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о создании фонда культурных инициатив в Послании к Федеральному Собранию. Согласно указу главы государства, подписанному 17 мая, эта структура будет проводить конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества. Распоряжением правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей.

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