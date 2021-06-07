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07.06.2021 17:51
Рубрика: Экономика

Почему падает экспорт нефти из России

Текст: Сергей Тихонов
За пять месяцев этого года экспорт нефти из России упал на 15,7% до 85,36 млн тонн по сравнению с прошлым кризисным годом. Связать это только с действием соглашения ОПЕК+ не получается, поскольку в 2020 году наибольшее падение спроса на нефть пришлось на апрель и май.
Фото: Андронов Алексей/ТАСС Фото: Андронов Алексей/ТАСС
Фото: Андронов Алексей/ТАСС

По итогам прошлого года добыча нефти в России сократилась на 8,6%, с начала этого года мы увеличили производство почти на 300 тыс. баррелей в сутки (около 2,5%), но объемы экспорта все равно упали.

Фото: iStock
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При этом нефтегазовые доходы бюджета за пять месяцев уже обогнали прошлогодние показатели - 3,1 трлн рублей в этом году против 2,4 трлн рублей в прошлом (по итогам только первого квартала они составили 30% всех доходов бюджета). Причем доходы от экспортной пошлины также оказались выше, несмотря на ее снижение в рамках налогового маневра - 670 млрд рублей и 523 млрд рублей, соответственно. Поэтому говорит об уменьшении зависимости экономики России от нефти пока преждевременно, а стоит обеспокоиться падением экспорта нефти.

Снижение экспорта нефти связано, в первую очередь, с ограничениями ее добычи по условиям соглашения ОПЕК+ и, во вторую, с увеличением внутреннего потребления, считает аналитик "Финам" Андрей Маслов.

Условия сделки ОПЕК+ выполнялись большей частью за счет экспорта, а внутреннее потребление нефти в России сейчас даже превысило докризисные показатели. Не менее важны и темпы наращивания добычи, наша страна в мае увеличила ее только на 39 тыс. баррелей в сутки, в то время как, например, Саудовская Аравия суммарно нарастила производство почти на 400 тыс. баррелей, увеличив давление на рынок. Добыча в США также восстанавливается, хоть и не теми темпами, что ожидалось ранее, но за год она выросла на 1 млн баррелей до 11 млн баррелей в сутки.

"Не секрет, что экспорт у нас сейчас падает сильнее добычи. Особенно большие проблемы у нашей нефти на европейском рынке, куда сильно выросли поставки из США", - говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. На востоке пока проще, хотя конкуренция с саудитами также большая и будет расти.

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При этом в прошлом году первые 3 месяца наша добыча и соответственно экспорт были ограничены очень слабо, а в апреле вообще не лимитированы, поэтому сравнивать эти данные не совсем правильно, куда интереснее будет посмотреть на результаты второго квартала, считает эксперт.

По мнению директора департамента консалтинга "Делойт", СНГ Павла Евтеева Россия сможет восстановить объёмы экспорта в физическом выражении до докризисных показателей не ранее 2022 года. Большое значение имеет, как будут изменяться условия сделки ОПЕК+, а также реакция стран альянса в случае снятия санкций США с Ирана и возвращения его нефти на мировой рынок.

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