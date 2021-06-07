МВД утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители

Нетрезвых граждан на улице в беспомощном состоянии не бросят. Их будет отправлять в медвытрезвители полиция, если они не нуждаются в медицинской помощи. А если эти граждане представляют угрозу для домочадцев, то пьяных дебоширов заберут и доставят в эти учреждения даже из жилищ. Но по письменному заявлению тех, с кем рядом они проживают. Соответствующий порядок их доставки утвержден приказом МВД.

Доставлять в вытрезвители будут граждан, находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах, парках, поездах дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Туда же будут доставлять пьяных из их домов. Но при условии, что есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу. Из домов будут забирать только по письменному заявлению тех, кто проживает вместе с нетрезвым человеком. При необходимости они же организуют вызов скорой помощи.

Перед тем, как направить пьяного в медорганизацию или на медосвидетельствование, сотрудники полиции должны установить личность гражданина, а также проверить данные по оперативно-справочным и розыскным учетам.

Если нет медицинских показаний для помещения этих граждан в стационар, их направят в медвытрезвители. Если есть основания для их задержания, то их отвезут в служебные помещения территориальных органов МВД. Но с обязательным медицинским освидетельствованием. Доставление будет осуществляться нарядом полиции из не менее двух человек на служебном транспорте.

Первых нетрезвых граждан полиция начнет доставлять в медвытрезвители по новому приказу уже в конце следующей неделе - когда документ вступит в силу.

Напомним, с 1 января вступил в силу закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей - специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения. Создавать такие учреждения должны региональные власти. А накануне в закон о полиции были внесены изменения, которые наделили сотрудников ведомства полномочиями по доставлению таких граждан в медвытрезвители. Чтобы сотрудники полиции смогли воспользоваться этими полномочиями, и разработан соответствующий приказ.