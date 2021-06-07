Пользователям рассказали о важной функции WhatsApp только для Android

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Бета-версия WhatsApp для Android получила получила тестовую функцию так называемого "флеш-звонка". Она предназначена для безопасного входа в аккаунт.
Как пишет The Next Web, в настоящее время мессенджер использует систему SMS-паролей - при попытке войти в учетную запись на смартфон приходит одноразовый код.
Отвечать на такой звонок не потребуется - WhatsApp самостоятельно сделает это самостоятельно. Для этого приложение потребует разрешение на доступ к истории звонков - там оно сможет прочесть только самую свежую запись.
В версии для iOS такой опции не будет - операционная система от Apple не предоставляет приложениям доступ к списку звонков.