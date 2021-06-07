Переход к экономике замкнутого цикла и отказ от использования одноразовых изделий, о которых много говорили на Петербургском международном экономическом форуме, не ухудшат жизнь людей, зато позволят создать новую отрасль с оборотами в триллионы рублей.

При отказе от ватных палочек на пластиковой основе и пластиковой одноразовой посуды никто не ведет речи о выведении из оборота, например, одноразовых подгузников, заверила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Мы понимаем, что заменить их нечем, - сказала она. - Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей".

Кто тут лишний

Кандидатов на выбывание с прилавков магазинов много: это и одноразовая пластиковая посуда, и мягкая упаковка для яиц из вспененного полистирола, и термоусадочные пленки, и те же ватные палочки. Их место займут изделия из вторсырья.

По словам руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, в принципе нет задачи запретить какие-либо изделия, речь идет об отказе от использования материалов, которые будут загрязнять окружающую среду. Как только технология позволит заменить их на аналогичные, это надо делать, подчеркнула она. При этом важен баланс интересов государства, экологии и бизнеса. Его невозможно соблюсти, если сделать все разом за один день. Поэтому процесс запрета одноразовых неэкологичных изделий будет растянут во времени, заверила "РГ" Светлана Радионова.

То есть те же палочки останутся, но их будут выпускать из других материалов. Например, деревянные с хлопковым наконечником или нейлоновые с силиконовым. Вторые - многоразовые, их после использования надо промывать водой.

Стимулом для отказа от заведомо одноразовых изделий станет ставка экологического сбора, объяснили в минприроды. Для товаров, которые нельзя переработать, будут установлены самые высокие ставки. Это предусмотрено в новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП), минприроды готовит проект постановления правительства.

Одновременно правительство разрабатывает меры поддержки отрасли переработки отходов. До конца года она получит до 30 млрд рублей инвестиций, заявил "РГ" глава ППК "Российский экологической оператор" (РЭО) Денис Буцаев. При этом в большей степени поддержку получат перерабатывающие предприятия, так как с этим элементом системы по обращению с отходами больше всего проблем, утверждает он. "Сейчас мы научились сортировать примерно 30% от объема отходов, а это 20 млн тонн, - сказал Денис Буцаев. - Если говорить о переработке, то там темпы прироста новых объектов ниже, поэтому мы ориентируемся на поддержку в первую очередь объектов утилизации".

Нет задачи запретить какие-либо изделия, речь идет об отказе от использования материалов, которые будут загрязнять окружающую среду

Развивать экономику замкнутого цикла и стимулировать бизнес к отказу от продукции, которая не перерабатывается, ранее призвал премьер-министр Михаил Мишустин. Задача - сократить лишнюю упаковку, а "если без нее не обойтись, то она должна быть пригодной для переработки. И количество экоупаковки надо постепенно наращивать. Чтобы к началу следующего десятилетия ее доля превысила 85%", подчеркнул премьер-министр в Госдуме.

Стартовое ускорение

До конца этого года правительство одобрит меры поддержки бизнеса. В их числе - субсидии на покрытие части процентной ставки по кредитам и лизинговым сделкам по созданию, реконструкции или модернизации объектов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов. Кроме того, ППК РЭО получит право предоставлять акционерные займы компаниям отрасли, входить в их уставной капитал, выкупать облигации компаний, работающих с отходами.

Однако все это имеет смысл, только если в стране появится рынок вторичных материальных ресурсов, которые отчасти заменят первичные. При госзакупках приоритет должен быть отдан товарам, изготовленным с использованием вторсырья. Такое постановление готовит правительство, объяснили в минприроды.

Кроме того, после 2024 года часть изделий просто запретят выпускать без использования вторсырья. По информации ППК РЭО, такие нормативы будут распространены, например, на ПЭТ-бутылки - содержание переработанного пластика в них должно вырасти с 5 до 25% к 2030 году. По аналогичной схеме в оборот вовлекут минимум 20% бывшего в употреблении цветного стекла, 65% картона.

Это позволит уже к 2024 году сократить на четверть объем захораниваемых отходов, сообщили в ППК РЭО. Из нынешних 60 млн тонн отходов, которые каждый год отправляются на полигоны, 15 млн тонн будут переработаны в новые материалы. Сейчас такой шанс на вторую жизнь, по данным ППК РЭО, есть только у 5% содержимого мусорных баков.

Виктория Абрамченко: Список изделий, выводимых из оборота, появится до конца года, памперсы в него не войдут. Фото: Александр Демьянчук / Фотохост-агентство ТАСС

Построить новую отрасль экономики исключительно на государственные деньги не получится, для финансирования будут использованы средства, собранные в рамках РОП. На первых порах эта система будет распространятся только на переработку упаковки, затем может быть распространена и на сами изделия. "На 80-90% отходы состоят из различных видов упаковки. Причем значительная ее часть не перерабатывается. Например, половина номенклатуры пластика, который лидирует в перечне отходов - на него приходится 55% упаковки, - изначально не предполагает рециклинга, и изготовителю пока еще ничто не мешает выбирать такое решение. Принятие 100% РОП поможет изменить ситуацию", - рассказывает заместитель гендиректора группы "ЭкоЛайн" Елена Вишнякова.

После перезапуска РОП, полагает Вишнякова, производители для сокращения издержек на уплату экосбора или организацию переработки своей продукции будут вынуждены использовать более подходящие для повторного использования материалы. Кроме того, однородные изделия намного удобнее для переработки, чем комбинированные, выполненные из разных материалов.

Где искать деньги

Объем рынка вторичной продукции из отходов на первых порах составит сотни миллиардов, а потом и триллионы рублей, уверен старший преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев. Производить продукцию из вторсырья зачастую дешевле, чем из первичного, говорит он. Как минимум за счет того, что температура плавления б/у пластика или алюминия значительно ниже, чем при работе с первичным материалом. То есть на выпуск того же объема продукции потребуется пропорционально меньше энергоресурсов. Кроме того, первичные материалы надо добывать, доставлять, а вторичные уже есть под рукой.

"Вы видели, чтобы вдоль улиц валялись, например, старые телевизоры? Я - нет, - приводит пример Александр Лебедев. - Просто потому, что в электронных отходах содержание драгоценных металлов выше, чем в самой богатой руде. Только руду надо еще где-то найти, добыть, доставить на обогатительную фабрику, а тут все лежит под боком. Исследователи выяснили, что в тонне мобильных телефонов в среднем содержится 130 кг меди, 3,5 кг серебра, 0,34 кг золота и 0,14 кг палладия. Естественно, вся б/у техника попадает на переработку. Остальные виды отходов, может, и не содержат таких явных ценностей, но они - тоже деньги".

При этом отрасль по переработке отходов вряд ли сформирует большое число рабочих мест, добавляет Лебедев. Основную часть манипуляций будут производить роботы, а не люди. Современные сортировочные линии способны разделить множество фракций, даже различный пластик, включая пакеты, может попасть на переработку, сообщают эксперты . Существуют технологии для рециклинга самых разных материалов, но для их применения надо набрать достаточное количество сырья.

"Парадокс - мы говорим, как важно использовать вторсырье, и при этом в ряде государственных стандартов до сих пор сохраняются запреты на его использование, - обращает внимание исполнительный директор ассоциации "РусПЭК" Любовь Мелановская. - Необходимо убрать запреты на использование вторсырья при производстве новой упаковки".

В минприроды заверили, что сейчас прорабатывают возможность корректировки производственных стандартов с другими ведомствами.

Правило разложения

Для запуска всей цепочки критически важен еще один элемент - раздельный сбор отходов, отмечают в отрасли. Играет роль и то, в каком состоянии отходы попали на переработку: намоченные или загрязненные остатками пищи они бесполезны - в каких-то случаях отмывать их и сушить будет слишком дорого, а в других, например для переработки в тару для продуктов, использовать такие отходы просто запрещено по соображениям биологической безопасности.

"Из баков со смешанными отходами отбирается всего 8-10%, остальное портится из-за присутствия органических отходов, - констатирует Вишнякова. - В контейнерах для вторсырья при условии домашней сортировки содержится минимум 40% полезных фракций, которые могут стать заменой первичным природным ресурсам при производстве новых товаров".

По подсчетам "Гринпис", из-за неотлаженной системы раздельного сбора Россия в год теряет больше 230 млрд рублей. При этом в стране есть мощности по переработке, которым не хватает сырья. Лига переработчиков макулатуры добивается отмены импортной пошлины на картон для гофорокоробок, чтобы можно было завозить их из Европы и российские заводы не простаивали. Из-за рубежа к нам везут и вторичный ПЭТФ, добавляет Мелановская. В обоих случаях грамотно организованный сбор вторсырья в России может восполнить дефицит сырья и сократить объемы захоронения, уверен Лебедев. В минприроды рассказали, что налог на доходы физических лиц от сдачи вторсырья будет отменен уже в этом году.

Предельные возможности замкнутого цикла составляют 70% перерабатываемых отходов. Белую писчую бумагу невозможно сделать из макулатуры, а пакеты из вторичного полиэтилена будут распадаться на части. Кроме того, часть материалов перерабатывается не по принципу рециклинга, - то есть воссоздания исходного предмета, как это происходит со стеклянными бутылками, - а даунциклинга, когда, например, пластиковые бутылки перерабатываются в утеплитель, пакеты - в садовые лавочки, а старые шины становятся дорожным покрытием. При этом часть сырья неизменно выбывает из обращения. Заменить его и призваны первичные ресурсы. Все остальное должно включиться в оборот экономики замкнутого цикла.