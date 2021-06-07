Президент Болгарии: Десять лет по европейскому пути привели в Африку

Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал решение минфина США включить 64 компании республики в "список Магнитского". Среди попавших под санкции фирм есть и государственные предприятия.

"Десять лет мы вроде шли по пути европейского развития, а оказались в одном ряду с Суданом и Саудовской Аравией, - заявил Радев в интервью журналистам. - Служебное правительство должно принять меры, которые бы минимизировали финансовые риски для государственных институтов, для болгарских граждан. Мы должны защитить экономические интересы страны".

Американские санкции были наложены 2 июня на пятерых граждан Болгарии, которых США обвиняют в коррупции, и подконтрольные им компании.

Один из попавших под рестрикции лиц, бежавший олигарх Васил Божков, уже давно признался, что для ведения бизнеса он отдавал "за крышу" значительные суммы представителям бывшего правительства. В качестве одного из участников противозаконных схем он назвал, в частности, Бойко Борисова, экс-премьера республики.