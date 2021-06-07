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07.06.2021 21:13
Рубрика: Власть

Путин наградил орденами тренера Москвину и актрису Чурсину

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами России деятелей культуры, искусства, спорта, парламентариев, а также нескольких иностранцев.

Так, заслуженный тренер России Тамара Москвина удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Актриса Центрального театра Российской армии Людмила Чурсина награждена орденом "За заслуги перед Отечеством III степени.

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Ведущий программы "Что? Где? Когда?" Борис Крюк и капитан одной из команд телешоу Андрей Козлов награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в развитие СМИ.

Сенаторы РФ Виктор Бондарев, Сергей Иванов, Вячеслав Наговицын, Аркадий Чернецкий удостоены ордена Александра Невского за большой вклад в развитие парламентаризма. Их коллега Сергей Белоусов награжден орденом Почета, Александр Ракитин - орденом Дружбы, а Юрий Архаров - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В указе главы государства есть и иностранцы. Например, Орденом Дружбы награжден премьер-министр Казахстана Аскар Мамин с формулировкой "за большой вклад в развитие международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства, укрепление дружбы между народами".

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