Путин обсудил с главой Евросовета Беларусь, Карабах и борьбу с COVID

В понедельник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого они подробно обсудили отношения России и ЕС и ряд актуальных международных проблем, сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин отметил, что нынешнее состояние двусторонних связей нельзя считать удовлетворительным. Собеседники сошлись во мнении о важности активизации сотрудничества в сфере здравоохранения, климата и разрешения региональных конфликтов. Затрагивались вопросы борьбы с COVID-19, в том числе - перспективы сертификации в ЕС российской вакцины "Спутник V" и создания условий для взаимных поездок граждан ЕС и РФ.

Владимир Путин в беседе с Шарлем Мишелем назвал контрпродуктивными попытки санкционного давления на Беларусь, которые предпринимает сейчас Евросоюз, как и в целом любые попытки вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства.

Обсудили и текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Среди приоритетных задач обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения. Шарль Мишель выразил поддержку работе, которая ведется по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ с участием России, США и Франции.

Собеседники также отметили безальтернативность Минских соглашений для разрешения внутриукраинского кризиса. Владимир Путин указал на необходимость выполнения Киевом своих обязательств, в том числе - по налаживанию диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.