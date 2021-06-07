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07.06.2021 20:05
Рубрика: Власть

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Владимир Путин обсудил продвижение российской военной техники на международных рынках
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
Россия выполнила многомиллиардные оружейные экспортные контракты, несмотря на внешнее давление и пандемию коронавируса. Об этом президенту Владимиру Путину рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в ходе встречи в Кремле.
Россия сталкивается с беспрецедентным давлением в сфере ВТС, отметил Дмитрий Шугаев на встрече с президентом. Фото: Сергей Ильин / пресс-служба президента РФ / ТАСС Россия сталкивается с беспрецедентным давлением в сфере ВТС, отметил Дмитрий Шугаев на встрече с президентом. Фото: Сергей Ильин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Россия сталкивается с беспрецедентным давлением в сфере ВТС, отметил Дмитрий Шугаев на встрече с президентом. Фото: Сергей Ильин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

В начале разговора Владимир Путин напомнил, что ведомство было создано для того, чтобы помогать продвигать российскую специальную технику на международных рынках. "И все-таки хотелось бы сегодня услышать ваши оценки того, как продвигается эта работа в первые месяцы текущего года по сравнению с 2020-м", - обратился президент к Дмитрию Шугаеву.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Россия продала в прошлом году оружия за рубеж более чем на 15 миллиардов долларов, рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

- У нас все идет по плану - по тому плану, который мы установили в 2020 году. Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объем более 15 миллиардов - 102 процента от намеченных показателей. И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 миллиардов долларов. Это один из главных показателей, которые дают уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС, - доложил Шугаев в ходе встречи с президентом.

Россия экспортировала вооружение в 51 страну, продолжается взаимодействие с партнерами из Азиатского и Африканского регионов, в целом поддерживаются отношения более чем со ста государствами.

"И самое главное, что уже сегодня мы говорим о многомиллиардных поставках. Это прежде всего техника, лидирующая у нас в ВВС и, конечно, ПВО", - отметил Шугаев.

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Россия также экспортирует технику сухопутных войск и военно-морскую, которая пользуется спросом. "Хотя, конечно, здесь очень сильная конкурентная среда существует, и мы вынуждены работать в весьма и весьма тяжелых условиях. Тем более что наши конкуренты, несмотря даже на общую тяжелую ситуацию, все равно усиливают свое воздействие на наших партнеров прежде всего",- пояснил глава ФСВТС.

Он подчеркнул, что Россия сталкивается с беспрецедентным давлением, партнеры РФ также находятся под прессингом. "Но мы учитываем интересы и наших старых партнеров и, конечно, стремимся к тому, чтобы с новыми установить добрые отношения, входим в их положение. Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину в том числе", - отметил Шугаев.

Россия в прошлом году поставила за рубеж оружия более чем на 15 млрд долларов

По его словам, отрасль также пострадала из-за пандемии: многие контакты пришлось сократить, отказаться от выставочной деятельности.

"Серьезно пострадала маркетинговая деятельность. К примеру, международные выставочные мероприятия практически все были свернуты. Одно исключение - это наш форум "Армия-2020" в Кубинке. Это единственное крупное международное мероприятие, которое состоялось в прошлом году", - рассказал Шугаев. Зато "оно пользуется все большим и большим вниманием", отметил Путин.

Между тем

Перепись населения переносят на октябрь

Владимир Путин поручил кабмину и профильным ведомствам до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года. Пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений. Ранее с таким предложением к президенту обратился секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Он объяснял такую необходимость тем, что с переписью по времени совпадает избирательная кампания в Госдуму. Изначально основной этап Всероссийской переписи населения должен был пройти осенью 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на следующий год.

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