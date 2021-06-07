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07.06.2021 21:51
Рубрика: Общество

22 июня. Статья I

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
Нет в Новой Истории Человечества, по крайней мере в Истории Европы, события более важного, чем Вторая мировая война. Так или иначе все европейские дискурсы с тех пор являются следствием этой войны, в самом общем виде укладываются в формулу "Никогда больше" в самых разных аспектах такого понятия. А ядром Второй мировой была Великая Отечественная война, 80 лет с начала которой мы скоро отметим.

Хотелось бы к этой дате написать несколько статей, чтобы не комкать большой материал, впихивая его в одну. Сегодня - первая публикация.

Фото: iStock
В Эльзасе возмутились квестом на базе трагедии Второй мировой войны

Вторая мировая, Великая Отечественная - из числа самых детально изученных событий в Истории. Обычно после такой вводной следует "но тем не менее главное (многое) еще предстоит узнать". Я так не считаю. Интерпретаций - историко-культурных, психологических, социально-экономических, попыток "объяснения" может быть сколько угодно. Но основные факты твердо установлены, документированы, общеизвестны, измениться не могут. Однако многим людям это "скучно", а то и "обидно". Хочется сенсаций, "открытия Тайн", "скрытых пружин", чего-то неожиданного и интересного. Это - один источник "вечно живого" ревизионизма. Другой - идеологическая и политическая конъюнктура, вечные и неизбежные попытки бросить на весы сегодняшних политических споров "исторические факты". Из первой серии - "открытия" о том, что Гитлер бежал из Берлина ("на подлодке"?) и "жил в Боливии". Иногда "удовлетворяются Борманом". Увы... Факт смерти А. Гитлера установлен, подтвержден, в частности, его дантистом. Дантиста Бормана, насколько я знаю, не тревожили, но нет ни единого свидетельства его "существования" после 1945 г., зато много косвенных улик говорит о том, что он погиб в развалинах Берлина, а не "вместе со Штирлицем" "удрал к Золоту Партии" в таинственные джунгли Латинской Америки.

Нет в Новой Истории Человечества, по крайней мере в Истории Европы, события более важного, чем Вторая мировая война

Но это, так сказать, "детсадовские байки". Куда менее невинна популярная ревизионистская сказка о том, что Холокоста - не было ("еврейская выдумка"), газовых камер - не было, да и сам фюрер был евреем. Холокост - едва ли не самое четко задокументированное преступление в Истории, установлены и выложены в открытый доступ имена 4,7 млн убитых, сохранились газовые камеры, груды одежды и обуви убитых много раз сфотографированы, в бывшие концлагеря возят школьников на экскурсии. Документально прослежено и вполне "арийское" происхождение Гитлера ("исходная" фамилия отца - Шикльгрубер), иных вождей Третьего рейха. Впрочем, ревизионистов-антисемитов все эти "детали", понятно, абсолютно не смущают.

Фото: РИА Новости
Они родились в роковой год, чтобы жить за не вернувшихся с войны

Модная пропагандистская тема: "главную роль в победе над Германией сыграл 2-й фронт". По этим вопросам ведутся ожесточенные бои. Однако пиар пиаром, но кое-что вполне можно проверить. Считается, что самые точные цифры дает современный немецкий историк Р. Оверманс. Согласно им, на Восточном фронте немцы (их союзники венгры, румыны и т.д. не учитываются, а тут совокупные потери - ок. 500 000 чел.) потеряли 3,6 млн погибших из общего числа 5,3 млн, т.е. 68%, соответственно, на всех прочих фронтах - 32%, в 2,1 раза меньше. При этом подавляющее большинство потерь на Западе, понятно, после открытия 2-го фронта в июне 1944 г., когда так или иначе итог Второй мировой был предрешен. Другое дело - "цена Победы". Здесь тоже идут яростные споры о соотношении советских и немецких потерь. Общая рамка: к началу Великой Отечественной войны население СССР было ок. 198 млн, на начало 1946 г. - ок. 170 млн, так что все жертвы - в пределах 28 млн, а вот про соотношение между потерями военных и мирным населением спорят без конца. На самом деле, "разделить вклад" СССР и США-Англии в общую Победу невозможно, как бы кому-то ни хотелось. Были поставки по ленд-лизу, бомбежки Германии - как "точно измерить" значение этих факторов? Но решающая роль Красной армии в собственно СРАЖЕНИЯХ Второй мировой - для объективного специалиста сомнений не вызывает.

Самые главные идеологические баталии - на тему "кто виноват". Обязательный дискурс стран Восточной Европы (Польша, Украина, Балтия) - "войну начали "на равных" два тоталитарных режима, Третий рейх и СССР. Но т.к. у рейха правопреемников нет, а Россия - преемник СССР, то де-факто все острие этого утверждения направлено против сегодняшней РФ, что вызывает соответствующую реакцию властей и народа РФ.

Идеолог и организатор Второй мировой войны - один. Третий рейх и его фюрер

Здесь тоже стоит обратиться к общеизвестному. Вторую мировую войну начала Германия 1 сентября 1939 г. 14 сентября была окружена Варшава (капитулировала 28 сентября). Потери вермахта в ходе боев составили ок. 12 000 чел., польских войск - 66 000 чел. СССР выступил против Польши 17 сентября. Потери советских войск в ходе кампании - 1200-1500 чел., поляков - 3500 чел. Военные действия велись только в Западной Украине и Западной Белоруссии (отошли к Польше по итогам польско-советской войны 1920-го), которые были присоединены "назад" к СССР. Кстати, гневно осуждая действия Сталина, Украина отнюдь не собирается вернуть Польше его завоевания - ту самую Западную Украину. Поэтому говорить о "равном участии" Германии и СССР в войне не приходится. Вместе с тем общеизвестно и другое - договор СССР с Германией 23 августа, "секретные протоколы", где были разграничены "сферы интересов" в Польше и Прибалтике. Все европейские страны - включая, кстати, Польшу, верного партнера Гитлера в 1933-1938 гг., ухватившую свой кусок Чехословакии в 1938-м, - на свой лад, по своим мотивам де-факто помогали агрессору, хотя "тайных протоколов" с ним не подписывали и "трофеев" не получали. Тем не менее идеолог и организатор Второй мировой войны (в отличие, скажем, от Первой мировой) - один. Третий рейх и его фюрер.

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