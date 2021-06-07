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07.06.2021 22:35
Рубрика: Общество

Член ОП Нифантьев организовал для эковолонтеров теплоходную экскурсию

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

Член Общественной палаты Евгений Нифантьев в День эколога организовал для жителей Южного округа - многодетных семей, представителей старшего поколения, эковолонтеров и студентов эколого-краеведческую - экскурсию на теплоходе.

Фото: Галина Бродская
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Маршрут пролегал от причала Братеево до причала Коломенское и обратно. Евгений Нифантьев пообщался с участниками теплоходной экскурсии и рассказал о достижениях эковолонтеров Южного округа.

"Мы хотим, чтобы как можно больше москвичей начали заботиться об экологии. И важно показать им, как это можно сделать на простых и понятных примерах. Ведь все начинается с личной инициативы, с маленьких действий. Например, выбросить батарейки не в мусорное ведро, а донести до специального пункта. Для этого силами наших экоактивистов в подъездах установлено более 130 пунктов приема батареек. Уже удалось собрать и отправить на переработку тонну", - отметил Евгений Нифантьев.

Эковолонтеры также устанавливают датчики общественного мониторинга качества воздуха на внешних сторонах окон вблизи промзон. Замеры получают в режиме онлайн.

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"На территории некоторых районов ЮАО (например, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное) не было установлено ни одного гражданского датчика мониторинга качества воздуха, мы эту ситуацию исправили и будем двигаться в этом направлении. Установлено уже 5 подобных датчиков. Запланированы еще установки", - рассказал член Общественной палаты РФ.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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