ФСБ показала кадры задержания в Москве агента украинских спецслужб

ФСБ задержала в Москве гражданина Украины Алексея Семеняка по обвинению в разведывательно-подрывной деятельности в интересах украинских спецслужб. На кадрах оперативного видео показано его задержание на улице в одном из спальных районов Москвы, а также изъятые у него жесткие диски, телефоны и визитки сотрудников спецслужб Украины.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, установлено, что деятельность Семеняки долгое время координировали сотрудники украинской контрразведки. В частности, его кураторами были старший оперуполномоченный по особо важным делам второго отдела первого Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов и заместитель начальника второго отдела первого Управления ДКИБ СБУ подполковник Игорь Черняк.

По данным ЦОС, на изъятых у гражданина Украины электронных носителях были обнаружены сообщения от сотрудников СБУ с просьбой оказать содействие в решении ряда "рабочих" вопросов. По данным ФСБ, все эти просьбы-задания в итоге должны были нанести ущерб безопасности и интересам России.

После задержания и опроса Семеняка подтвердил факт поддержания длительных отношений с сотрудниками СБУ, которым он оказывал помощь в виде различных консультаций. В то же время, как отметили в ЦОС, во время задержания сотрудники ФСБ зафиксировали попытку удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства, которая велась из Киева. Эти действия ФСБ идентифицировали как способ защиты агента его кураторами из СБУ.

"Удаление данных не допущено", - отметили в спецслужбе. Так как гражданин Украины не успел нанести реальный вред безопасности России, то было принято решение о нежелательности его пребывания на территории России. Ему закрыли въезд на 25 лет. 3 июня агент украинских спецслужб покинул территорию России.