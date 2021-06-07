Кутузовский проспект в Москве остановился из-за крупной аварии

Из-за крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве образовалась огромная пробка.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в районе дома 18 столкнулись семь автомобилей. В свою очередь департамент транспорта информирует о трех попавших в аварию машинах.

Судя по кадрам с места происшествия, столкнулись фургон, легковой автомобиль и такси. Сотрудники ГИБДД ограничили движение по двум полосам из пяти. По предварительным данным, травмы получила пассажирка такси. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.