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07.06.2021 14:45

Липецкий театр имени Толстого отпраздновал столетие

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поздравил со 100-летним юбилеем Липецкий государственный академический театр драмы имени Льва Толстого.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- Поздравляю Липецкий драмтеатр имени Льва Толстого - его коллектив и зрителей - с юбилеем. 100 лет. Надо сказать, не самые простые - как и для всей нашей страны, - отметил Игорь Артамонов. - Его история началась в трудные послереволюционные годы. Потом была Великая Отечественная, когда артисты отправились на фронт. Но труппа всегда продолжала служить искусству. И сегодня праздник артисты отмечают на сцене со зрителями.

Фото: Администрация Липецкой области
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Глава региона обратился к актерам:

- Дорогие друзья! Спасибо, что делаете нас лучше и сеете доброе-вечное - ведь к вам идут не только за развлечением. Успехов вам!

Игорь Артамонов отметил, что юбилейные торжества, посвященные 100-летию театра Толстого, начались в Липецке для всех желающих на лестничном каскаде перед храмом муз эстафетой эпох "Да здравствует Театр!"

После состоялось торжественное открытие музея театра, а затем - премьера спектакля "Горе от ума" по мотивам пьесы Александра Грибоедова. Спектакль был поставлен благодаря поддержке Министерства культуры РФ, предоставившего грант на реализацию творческого проекта.

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