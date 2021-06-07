Московская детская железная дорога открывает пассажирский сезон 8 июня

Во вторник, 8 июня, на Московской детской железной дороге начнут курсировать поезда из 6 вагонов под управлением юных железнодорожников с пассажирами.

Это одна из старейших детских дорог на постсоветском пространстве. Она была открыта в 1937 году. Протяженность путей МДЖД составляет почти 5 км, ширина колеи - 750 мм. Узкоколейная дорога проходит между городом Жуковским и поселком Кратово. В этом году обучение здесь прошли свыше 700 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Практика длится все лето и разбита на четыре смены, поэтому каждый воспитанник Московской детской железной дороги сможет применить полученные навыки и знания. Юные железнодорожники будут не только самостоятельно водить поезда, но и обслуживать железнодорожную инфраструктуру, управлять перевозочным процессом.

Перевозки будут осуществляться с соблюдением всех противоэпидемических мер, салоны оборудованы рециркуляторами воздуха и санитайзерами, заполняемость вагонов снижена до 70%.

Всего на линии две станции: Пионерская и Юность. Обе конечные, а также промежуточная платформа Школьная. Станция Юность расположена около платформы Отдых Казанского направления МЖД, а Пионерская - на берегу Кратовского озера в парке культуры и отдыха. По традиции пассажирами станут местные жители и туристы.

МДЖД работает 5 дней в неделю со вторника по субботу. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте Московской железной дороги в разделе "Детские железные дороги". Стоимость проездного билета в одну сторону составляет для взрослых - 80 руб., для детей - 60 руб.