Московская детская железная дорога открывает пассажирский сезон 8 июня

Новости

Путин подписал распоряжение о проведении форума "Россия - спортивная держава" 17:03
Кабмин прорабатывает вопрос по вакцинации иностранцев от COVID-19 16:38
Госдума призывает осудить проект об исключении русских из коренных народов Украины 16:35
Производители электронных автокомпонентов получат льготные кредиты 16:30
Apple назвала процент вредоносных приложений в App Store 16:25
Правительство рассматривает вариант упрощенного въезда мигрантов 16:12
Глава ФТС рассказал о создании Центра оперативного мониторинга и анализа 16:10
Володин: Госдума прорабатывает идею об обязательных отчетах депутатов перед гражданами 16:07
Туристы на курортах Кубани смогут сделать прививку от COVID-19 16:06
Булавин рассказал, как пандемия COVID-19 сказалась на российской торговле 16:05
Брюссель отменяет обязательное ношение масок с 9 июня 16:02
Таможня разрабатывает новый порядок оформления онлайн-товаров 16:00
Пьяных британских солдат высадили из поезда в Эстонии 15:56
В Крыму оценили сообщения о протечке дамбы на границе с Украиной 15:56
Полотно Левицкого продано на аукционе Christie's за 1,3 млн долларов 15:50
Судебные приставы предупредили о новом виде мошенничества 15:43
Песков подтвердил встречу Путина с депутатами 21 июня 15:33
Фильм "Девятаев" с Павлом Прилучным в главной роли выйдет в Сети 10 июня 15:33
Глава комитета ГД по бюджету предрек новый мировой кризис 15:25
На Урале вынесли приговор матери, бросившей детей умирать в квартире 15:18
Кутузовский проспект в Москве остановился из-за крупной аварии 15:13
МИД РФ: ЕАЭС является первым кандидатом на статус наблюдателя в АТЭС 15:06
Джефф Безос в июле полетит в космос 15:06
Минфин намерен стимулировать переход экономики с доллара на евро 14:57
В МИД заявили об интересе стран АТЭС к российским вакцинам от COVID-19 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
07.06.2021 13:01
Рубрика: Экономика

Московская детская железная дорога открывает пассажирский сезон 8 июня

Текст: Ирина Огилько
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Во вторник, 8 июня, на Московской детской железной дороге начнут курсировать поезда из 6 вагонов под управлением юных железнодорожников с пассажирами.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В Москве начали благоустройство территорий с видами на Золотой остров

Это одна из старейших детских дорог на постсоветском пространстве. Она была открыта в 1937 году. Протяженность путей МДЖД составляет почти 5 км, ширина колеи - 750 мм. Узкоколейная дорога проходит между городом Жуковским и поселком Кратово. В этом году обучение здесь прошли свыше 700 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Практика длится все лето и разбита на четыре смены, поэтому каждый воспитанник Московской детской железной дороги сможет применить полученные навыки и знания. Юные железнодорожники будут не только самостоятельно водить поезда, но и обслуживать железнодорожную инфраструктуру, управлять перевозочным процессом.

Перевозки будут осуществляться с соблюдением всех противоэпидемических мер, салоны оборудованы рециркуляторами воздуха и санитайзерами, заполняемость вагонов снижена до 70%.

Всего на линии две станции: Пионерская и Юность. Обе конечные, а также промежуточная платформа Школьная. Станция Юность расположена около платформы Отдых Казанского направления МЖД, а Пионерская - на берегу Кратовского озера в парке культуры и отдыха. По традиции пассажирами станут местные жители и туристы.

МДЖД работает 5 дней в неделю со вторника по субботу. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте Московской железной дороги в разделе "Детские железные дороги". Стоимость проездного билета в одну сторону составляет для взрослых - 80 руб., для детей - 60 руб.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Песков: По месту встречи президентов РФ и США есть "понятные предложения"
Минтранс изменил порядок допуска авиакомпаний к международным перевозкам
Захарова: Россия готова к диалогу с НАТО
Рогозин: Россия не будет выходить из проекта МКС в случае снятия санкций
Зеленский обиделся на США за решение по "Северному потоку-2"
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет