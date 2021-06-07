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07.06.2021 17:09

Нововоронежские атомщики завоевали третье место в гонке "Преодоление"

В рамках проекта "ЗОЖ Амбассадор Росатома" четыре команды сотрудников Нововоронежской АЭС, а также их семьи и дети - всего 30 человек - приняли участие в гонке "Преодоление", которая в минувшую субботу прошла на территории спортивно-развлекательного комплекса "Эволюция Костенки".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Для участников организаторы подготовили семикилометровую трассу и 30 различных препятствий: от спуска по меловой горе, до переправы через озеро на тюбингах. 20 команд по шесть человек проверили крепость своего организма и силу характера. Сборная Нововоронежской АЭС "Позитрон" завоевала третье место, пройдя трассу за 53 минуты, всего на минуту от них отстала команда "Электрон" под предводительством лидера "ЗОЖ Амбассадор Росатома" Нововоронежской АЭС, специалиста отдела развития персонала Анастасии Федоровой.

Для детского и семейного забегов создали короткую километровую трассу, на которой расположили 10 препятствий. В гонке участвовали 32 ребенка, и пять семей от двух, до четырех человек.

Фото: Нововоронежская АЭС
Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС остановлен на плановый ремонт

"Гонка "Преодоление" необычное, интересное мероприятия. В нем участвуют не только жители нашего региона, но и представители Белгородской, Липецкой, Ленинградской областей. В этот раз бежала и одна интернациональная команда с тремя гражданами США в составе. Всего почти 200 человек. Хорошие результаты наших сотрудников, доказывают, атомщикам любые препятствия по плечу", отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Нововоронежская АЭС стала партнером мероприятия, предоставив подарки для победителей и призеров взрослых забегов, а также для всех детей, участвовавших в гонке.

Стоит отметить, что с 2020 года в рамках благоустройства историко-природного парка "Костенки-Борщево-Архангельское", на территории Костенкинского сельского поселения реализуется одно из направлений проекта "Эффективный регион". Программа предусматривает применение инструментов Производственной системы Росатома, доказавших свою эффективность на Нововоронежской АЭС, для улучшения качества жизни населения Воронежской области и привлечения дополнительных финансовых потоков в глубинку за счет развития внутреннего туризма.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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