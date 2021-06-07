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07.06.2021 19:54
Рубрика: Власть

По инициативе Разворотневой на московских парковках могут появиться бесплатные места для пенсионеров

Текст: Анна Полтавцева
Член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева заявила о необходимости бесплатных мест на паркингах Москвы для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Она считает, что нехватка и дороговизна парковочных площадок больше всего бьет по незащищенным слоям населения.
Светлана Разворотнева: Нехватка и дороговизна парковочных площадок больше всего бьет по незащищенным слоям населения. Фото: Екатерина Бибикова Светлана Разворотнева: Нехватка и дороговизна парковочных площадок больше всего бьет по незащищенным слоям населения. Фото: Екатерина Бибикова
Светлана Разворотнева: Нехватка и дороговизна парковочных площадок больше всего бьет по незащищенным слоям населения. Фото: Екатерина Бибикова

Многие пожилые люди и инвалиды имеют личный транспорт, но так как материально они часто ограничены в средствах, пользование им поездки часто становится не по карману. Например, люди с особыми потребностями могут безвозмездно оставить автомобиль на столичной плоскостной или перехватывающей стоянке только при наличии свободных мест для инвалидов. Если они все заняты - паркинг платный. Обычные пенсионеры и вовсе преференций не имеют. Такой подход в корне не верен, считает Светлана Разворотнева.

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- В первую очередь необходимо начать системную работу по созданию и развитию городских парковочных пространств в крупных городах, - говорит она. - Они должны стать составной частью генпланов мегаполисов - нормы обеспечения жилой застройки парковочными комплексами должны носить не рекомендательный, а обязательный характер. А наши пенсионеры и инвалиды вправе рассчитывать на бесплатные места не по остаточному принципу, а всегда и везде.

По словам активистки, маломобильные граждане вынуждены посещать медицинские и социальные учреждения в разных уголках Москвы, т.к. далеко не всегда они могут получить необходимые услуги рядом с домом. Невозможность использовать в этих поездках собственный транспорт значительно ограничивает их возможности и негативно сказывается на здоровье.

- Население неохотно пользуется дорогостоящими стоянками по экономическим соображениям, стихийно бросая автомобили во дворах и на улицах. Во многих местах платные парковки заполнены лишь отчасти, но расценки на них растут. В результате такой политики и город недополучает средства в бюджет, и автомобилисты испытывают неудобства. Ситуация парадоксальная, - комментирует Светлана Разворотнева.

Мнение правозащитницы подтверждают исследования, проведенные Фондом "Институт экономики города". Они показывают, что в настоящее время паркинги в столице используются неэффективно: потенциальные доходы от них при текущей тарифной политике в 4 раза выше фактических. Дисбаланс между спросом и предложением может быть восполнен через увеличение количества доступных автостоянок при снижении тарифов.

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