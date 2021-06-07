Почему в столице падают деревья на машины

По статистике комплекса городского хозяйства Москвы, с начала мая в городе во время порывов ветра упало 212 деревьев, была повреждена 91 машина и покалечены три человека. В ближайшее время в столице снова ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Почему деревья падают, можно ли предотвратить ЧП и что делать, если дерево повредило машину, рассказали "РГ" специалисты.

На городских территориях произрастают миллионы деревьев, но не каждое из них падает. При этом у каждого дерева есть хозяин - балансодержатель территории. Чаще всего деревья падают, причиняя вред имуществу и здоровью людей. Ответственны за эти территории - управляющие компании (чаще всего ГБУ "Жилищник"), а также управа и префектура. Как рассказала "РГ" начальник отдела планирования и благоустройства территории СВАО Москвы Гузель Зарифулина, представители управ и "жилищников" должны в ежедневном режиме обходить территории, выделяя деревья с признаками аварийности.

"У аварийного дерева ствол наклонен более чем на 45 градусов, есть признаки гнили, трещин или усыхания, - говорит Зарифулина. - Но чаще падают деревья вполне здоровые внешне, которые оказываются пораженные внутри гнилью. И преждевременно выявить их не получается, наши инструменты - собственные глаза и опыт", - говорит Зарифулина.

Распознать дерево с изъяном мог бы резистограф, который действует по принципу МРТ: он тончайшей иглой протыкает ствол и сканирует древесину. Но таких приборов нет не только в "управляшках", но даже в префектурах. На всю Москву такой прибор имеет лишь ГБУ "Мосприрода".

Не хватает не только инструментов, но и профессионалов, считает доцент кафедры "Экология и защита леса" МГТУ им Н.Э. Баумана, руководитель Центра древесных экспертиз "Здоровый лес" Сергей Пальчиков. "Почему жители весной жалуются на варварскую обрезку деревьев? Потому, что занимаются этим непрофессионалы без учета биомеханики, статики и знаний по дендрологии, - рассказывает Пальчиков. - Москве повезло, что у нее много растительности, но большая часть посадок осталась с советского времени. Сажали на субботниках под фанфары, а потом эти саженцы росли соринками. Например, у нас много возрастных деревьев с конкурирующими (двумя и более) стволами, есть экземпляры с крупными боковыми ветвями, уходящими в одну сторону, - это все ошибки в уходе. Деревья с перекосом ветвей дают трещины, туда попадают возбудители гнили. А она в 90 процентах случаев становилась причиной падения дерева".

Еще одна причина - подрубленные корни или отсутствие места для их роста. Специалист, как считает Пальчиков, такое дерево выявит, а вот непрофессионал не сможет. Повлиять на ситуацию поможет принятие федеральных правил посадки, ухода и контроля (в том числе инструментального) за состоянием деревьев, считает эксперт. Сейчас, по его словам, совместно с Минстроем идет работа над подобным документом.

Пока же в субъектах действуют свои правила. Например, в Москве действуют "Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы", где прописаны высота травы, размеры цветника, расчет озелененной территории на душу населения и многое другое, но нет четких правил, направленных на обеспечение безопасности жителей и их имущества. Пока федеральных нормативов нет, Пальчиков посоветовал москвичам самим быть внимательнее: не находиться и не оставлять имущество около старых высоких деревьев с трещинами в стволе, засохшими ветками, торчащими на поверхности корнями или другими видимыми изъянами.

В департаменте ЖКХ Москвы и департаменте природопользования и охраны окружающей среды от комментариев отказались, сославшись на то, что улицы и дворы - находятся в компетенции префектур и управляющих компаний.

Компетентно

Управляющий партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и Партнеры", адвокат Юлия Лялюцкая:

- Последние пять лет в столичных судах часто рассматривают дела, связанные с причинением вреда имуществу в результате падения дерева. Есть даже разъяснения Верховного суда РФ на эту тему. Среди них, например, то, что ветер не освобождает лицо от ответственности за вред, причиненный деревом в результате падения. Если же дерево упало на собственность, нужно вызвать полицию, сообщить в страховую компанию, сфотографировать дерево, особенно его срез. И нужно обратиться в Гидрометцентр за справкой о том, какая погода была на момент падения дерева. Это поможет доказать, что не было урагана или штормового предупреждения, при которых коммунальные службы автоматически окажутся невиновными. Чтобы машина сильнее не пострадала при распиле дерева коммунальщиками, вызовите манипулятор. А стоимость его работ включите в сумму ущерба. Рассчитать стоимость ущерба доверьте профессионалам. Точно не стоит рассчитывать на получение компенсации тому, кто неправильно припарковался (например, в лесу, на озелененной территории); сам врезался в дерево; проигнорировал ограждения аварийно-опасного участка.