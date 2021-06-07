Трое приезжих в Москве ограбили магазин

В столичном районе Кузьминки произошло разбойное нападение на магазин. Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что трое мужчин в магазине на улице Федора Полетаева похитили продукты питания из торгового зала.

Их заметили работники магазина и попытались остановить. Однако налетчики стали угрожать работникам ножом и скрылись. Разбойников задержали сотрудники уголовного розыска.

Ими оказались трое приезжих в возрасте от 26 до 45 лет, один из которых ранее судим. Задержанные взяты под стражу. За разбой они могут потерять свободу на срок до десяти лет.