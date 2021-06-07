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07.06.2021 12:05
Рубрика: Происшествия

Трое приезжих в Москве ограбили магазин

Текст: Михаил Фалалеев

В столичном районе Кузьминки произошло разбойное нападение на магазин. Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что трое мужчин в магазине на улице Федора Полетаева похитили продукты питания из торгового зала.

В Москве мошенники продавали сувенирные монеты как драгоценные

Их заметили работники магазина и попытались остановить. Однако налетчики стали угрожать работникам ножом и скрылись. Разбойников задержали сотрудники уголовного розыска.

Ими оказались трое приезжих в возрасте от 26 до 45 лет, один из которых ранее судим. Задержанные взяты под стражу. За разбой они могут потерять свободу на срок до десяти лет.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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