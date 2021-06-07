В Калуге озеленили улицу Декабристов

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, депутат Городской Думы Карп Диденко, активисты ТОС "Калужанка" и сотрудники МБУ "Калугаблагоустройство" посадили липы на улице Декабристов.

17 саженцев были приобретены Карпом Диденко за счет личных средств.

В мае улица была отремонтирована в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Улица Декабристов - первая, отремонтированная в Калуге по нацпроекту БКАД в 2021 году, было уложено новое асфальтовое покрытие, установлены бордюрные камни, а на газоне сегодня появились молодые деревья, улица станет еще более красивой и цветущей, - прокомментировал Юрий Моисеев. - Историческая часть города требует особого внимания, здесь необходимо продолжить работы по благоустройству и ремонту. Надеюсь, что нам удастся привлечь инвесторов, либо за счет муниципального бюджета привести в порядок этот район".

Ранее на соседней улице Воскресенской были высажены 34 яблони.

"Инициаторами экологической акции выступили активисты территориальной общины "Калужанка". Улица Декабристов уже давно требовала ремонта, работы были выполнены качественно и с опережением графика. В ходе ремонта было выкорчевано несколько больных и засохших деревьев, и вместо них мы решили посадить липы", - рассказал Карп Диденко.

Помимо улицы Декабристов в этом году планируется отремонтировать улицы Чижевского, Огарева, Григоров переулок, а также въезды в Калугу.