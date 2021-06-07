В Калуге поздравили со столетним юбилеем Петра Ивановича Батуринцева

- Вы - великий человек, здоровья вам! - с таких слов глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев начал свое поздравление со столетним юбилеем Петра Ивановича Батуринцева.

К поздравлениям присоединились первый заместитель председателя Гордумы Александр Иванов, депутат Сергей Стефанов и заместитель Городского Головы Калуги Ирина Агеева.

Батуринцев Петр Иванович родился в крестьянской семье в южной Сибири. В 20-х годах всей семьей переехали в Киргизию. Детство было голодным, отец рано умер, мать одна воспитывала двоих детей. Из 10-го класса был призван в армию, направлен в военное училище, по окончании обучения ушел на фронт. Прошел всю Великую Отечественную. После армии поступил в геологоразведочный институт, работал геологом на урановых разработках. После выхода на пенсию поселился в Калуге.