В Москве мошенники продавали сувенирные монеты как драгоценные

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил о задержании двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве при продаже монет.

Он рассказал, что что на улице Нижняя Масловка к 28-летней приезжей девушке подошли двое неизвестных. Они рассказали, что их обманули на работе, забрали документы и им нужны деньги, чтобы вернуться домой. Они предложили ей приобрести старинные монеты из драгоценного металла, которые якобы нашли на стройке. В ближайшем ломбарде им подтвердили подлинность товара, и девушка согласилась помочь незнакомцам. На указанный ими счет она перевела за две монеты четыре тысячи рублей.

Чуть позже она обратилась к независимым специалистам в области антиквариата, которые установили, что монеты ценности не представляют.

Мошенников задержали в Анадырском проезде. Ими оказались двое ранее судимых приезжих в возрасте 26 и 29 лет. При личном досмотре у них обнаружили еще пять монет, которые они приобрели в сувенирном магазине.

Задержанные взяты под стражу.