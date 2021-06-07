В Подмосковье охранник обокрал магазин на полмиллиона рублей

В Подмосковном Голицино в магазине электронной техники обнаружилась пропажа товаров на более чем полмиллиона рублей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Одинцовскому городскому округу раскрыли кражу и задержали ранее судимого 29-летнего жителя Тамбовской области.

Выяснилось, что этот человек устроился охранником в магазине и ежедневно в течение 16 дней, после закрытия торговой точки, похищал по одному мобильному устройству. Всего ему удалось вынести 11 мобильных телефонов и 5 планшетов. Вора вычислили при изучении записей камер видеонаблюдения и задержали по месту жительства. Украденный товар он продал по заниженным ценам. Задержанный взят под стражу.