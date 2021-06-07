В Туле за неуплату 30 миллионов рублей налогов арестован бизнесмен

В Туле взят под стражу предприниматель, утаивший НДС на 30 миллионов рублей. При этом бизнесмен делал своим близким миллионные подарки, рассказала "РГ" официальный представитель СУ СКР по Тульской области Зинаида Каминская.

Учредитель и руководитель компании, специализирующейся на производстве осветительного оборудования, обвиняется в уклонении от уплаты налогов. При этом он использовал два алгоритма действий: вообще не предоставлял налоговых декларации за отдельные периоды или же вносил в них заведомо ложные сведения на основании недостоверной первичной документации. Таким образом, по версии следствия, за два года (с января 2018 по январь 2020 годов) он не заплатил НДС на сумму более 30 миллионов рублей.

В тоже время, как выяснили следователи, в этот период предприниматель делал дорогие подарки своим родным и близким. Всего на сумму более 36 миллионов рублей. В настоящее время на подаренную им недвижимость наложен арест.

Уголовное дело против бизнесмена было возбуждено в феврале этого года по материалам управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией регионального УМВД. Однако почти сразу после этого предприниматель попытался скрыться, в связи с чем в апреле был объявлен в федеральный розыск. Бизнесмен был задержан 3 июня в Туле. Судом удовлетворено ходатайство следствия об аресте подозреваемого, он заключен под стражу и находится в СИЗО.

Если вина предпринимателя будет доказана в суде, ему грозит до двух лет лишения свободы. Но, если он добровольно заплатит все налоги, также пени и штрафы, то сможет избежать уголовной ответственности.