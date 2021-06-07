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07.06.2021 18:05

В Воронеже обсудили новые меры по защите природы

Какие изменения на законодательном уровне нужны для решения экологических проблем, рассказали эксперты на встрече с председателем Воронежской областной думы Владимиром Нетесовым накануне Дня эколога. Своим видением ситуации поделились ученые, представители надзорных ведомств и волонтеры.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Владимир Нетесов отметил, что в последние годы теме экологической безопасности и бережного отношения к природе уделяется все больше внимания. В Воронежской области реализуется национальный проект "Экология", ряд профильных региональных программ. И депутаты облдумы намерены всемерно содействовать сохранению уникальных экосистем и природных ресурсов Воронежского края.

Как сообщила профессор, заведующая кафедрой экологии и земельных ресурсов ВГУ Татьяна Девятова, сегодня выпускники направлению "экология" не испытывают проблем с трудоустройством по специальности. Практически все находят работу сразу после окончания вуза. Более того, наблюдается дефицит специалистов в сфере экологического аудита и юристов-экологов.

Руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Алексей Карякин отметил важность экологической реабилитации и оздоровления водных объектов, а также модернизации сферы обращения с отходами. Напомним, регион стал пилотным при переходе на новую систему обращения с ТКО и одним из первых утвердил необходимые программные документы.

Фото: Воронежская областная Дума
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Участники встречи сошлись во мнении, что экологические проблемы только государственным контролем не решить. Важен комплексный подход и, прежде всего, воспитание экологической культуры у населения и бизнеса.

В частности, магистр кафедры экологии и земельных ресурсов ВГУ Сергей Чеченев сообщил о волонтерской работе студентов по охране окружающей среды. Директор ООО "Экосервис" Ирина Румянцева рассказала о работе по созданию Красных книг Воронежской области и отметила важность участия крупных предприятий в программах по сохранению окружающей среды.

Доцент кафедры экологии и земельных ресурсов ВГУ Лилия Алаева подняла тему эффективной утилизации отходов и отметила, что решение вопроса надо начинать с внедрения культуры раздельного сбора мусора. Сегодня согласно опросам только 36 процентов жителей области готовы проводить его у себя дома. Она призвала активизировать разъяснительную работу в данном направлении, в том числе с помощью социальной рекламы.

Владимир Нетесов предложил провести на базе областной думы парламентские слушания по вопросам повышения экологической грамотности и проведения природоохранных мероприятий.

- Все предложения, поступившие в ходе встречи, будут обсуждаться на уровне профильного думского комитета, ведь проблемы окружающей среды касаются каждого, и только совместными усилиями мы сможем их решить, - подчеркнул он.

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