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07.06.2021 14:18

Лаборатория "Восточного Порта" вошла в тройку лучших в РФ по итогам престижного конкурса

Текст: Ольга Журман
Инновационная санитарно-экологическая лаборатория (СЭЛ) АО "Восточный Порт" - крупнейшего в России специализированного терминала с высокотехнологичной перевалкой угольной продукции - признана одной из самых лучших в стране по итогам авторитетного конкурса, проведенного ЗАО "РОСА" - аналитического центра контроля качества воды. По точности измерений и результатов анализов СЭЛ заняла почетное второе место среди 586-ти специализированных отечественных лабораторий, выполняющих анализы различных типов вод, почвы, осадков сточных вод и воздуха.
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт" Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"

ЗАО "РОСА" - официально признанный провайдер экспертных проверок - проводит проверки квалификации исследовательских учреждений и подразделений по программе межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) "РОСА-2021". С начала текущего года в первом этапе программы приняли участие 586 лабораторий, предоставивших на проверку анализы не менее чем по десяти показателям, что является обязательным условием участия в МСИ. Лучшим из них, в том числе СЭЛ АО "Восточный Порт", выданы сертификаты, подтверждающие высокую точность результатов анализов.

Авторитетное признание высочайших стандартов качества работы санитарно-экологической лаборатории находкинских стивидоров - событие ожидаемое и закономерное. Символичен и тот факт, что значительный успех портовиков пришелся на 2021 год - Год науки и технологий, объявленный Указом президента России. Более 30 лет СЭЛ осуществляет производственный экологический контроль деятельности компании "Восточный Порт". Структурное подразделение предприятия состоит из двух лабораторий: химической и санитарно-промышленной - сотрудники каждой из них на протяжении нескольких десятков лет непрерывно ведут экомониторинг, отслеживая состояние атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля. Лаборатория аккредитована в Национальной системе аккредитации, что позволяет ей выполнять заказы не только подразделений "Восточного Порта" (в том числе обеспечивать контроль питьевой и морской воды в период работы турбазы "Триозерье" и КОЦ "Шепалово"), но и сторонних организаций.

Санитарно-экологическая лаборатория АО "Восточный Порт" - это, в первую очередь, сплоченный коллектив единомышленников, в составе которого десять квалифицированных специалистов. Их опыт, помноженный на высокий профессионализм, обеспечивает "восточникам" ежегодное участие в программе МСИ, авторитет и признание среди участников рынка. СЭЛ "Восточного Порта" укомплектована самым передовым и высокоточным оборудованием, отвечающим лучшим отечественным и мировым стандартам. Только за последнее время, в рамках реализации многомиллиардной Комплексной экологической программы, предприятие дополнительно закупило для своей лаборатории современные батометры - гидрологические приборы для взятия проб воды с различных глубин. Приобретение рН-метра/иономера нового поколения "Итан", предназначенного для измерений водородного показателя и концентрации анионов и катионов в питьевых, природных и сточных водах, на порядок улучшило качество исследований химической лаборатории.

В целом забота об экологии в идеологии крупнейшего стивидора Приморья - это постоянный многогранный процесс. Защита окружающей среды не обеспечивается только за счет машин и технологий, какими бы совершенными они ни были. По заказу компании ежегодно выращиваются и выпускаются в водоемы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии. Забота об экологии в понимании АО "Восточный Порт" - это также воспитание у молодежи экологической культуры. Необходимо, чтобы для будущих поколений забота о природе была естественной органичной потребностью. Седьмой год подряд проводится "Экомарафон" - образовательные лекции для молодежи, экологические туры и конкурсы, субботники по очистке морского побережья от мусора, в которых принимают участие сотрудники и жители от школьного до пенсионного возраста.

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"

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