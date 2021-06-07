На ПМЭФ-2021 АО "Восточный Порт" и Академия "Борей" договорились о сотрудничестве

АО "Восточный Порт" и Академия "Борей" - официальный эксклюзивный представитель известного европейского производителя оборудования для промышленного пылеподавления EmiControls - на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о поставках оборудования для модернизации системы всесезонного пылеподавления.

Предметом соглашения является изготовление и поставка оборудования "Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации для судопогрузочных машин" в адрес приморской стивидорной компании. Оно будет работать на крупнейшем угольном терминале России с высокотехнологичной перевалкой угля - АО "Восточный Порт".

Документ о намерениях сторон скрепили подписями управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак и заместитель управляющего ООО "АкадПП "Борей" Михаил Дудин в присутствии почетного гостя церемонии - директора по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирины Ольховской.

- Это не первый наш совместный проект с АО "Восточный Порт", мы благодарим наших коллег за доверие и готовы и дальше реализовывать самые сложные экологические проекты по пылеподавлению, не имеющие мировых аналогов, - отметил заместитель управляющего ООО "АкадПП "Борей" Михаил Дудин.

На всех этапах перегрузки угля на морской транспорт АО "Восточный Порт" применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду.

Специалисты АО "Восточный Порт" в рамках реализации собственной комплексной экологической программы, сумма инвестиций в которую превышают 6 миллиардов рублей, в сотрудничестве со специалистами ООО "АкадПП "Борей", также являющегося партнером ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" и АО "Ростерминалуголь", провели глубокую модернизацию круглогодичных систем пылеподавления. В 2019-20 годах были успешно внедрены в производство всесезонные мобильные системы пылеподавления: движущиеся по рельсам автономные портальные комплексы с мощными снегогенераторами и системы, распыляющие воду под высоким давлением с вершин стрел стакеров и судопогрузочных машин. При этом во многих решениях при внедрении данных технологий были применены собственные уникальные разработки специалистов АО "Восточный Порт", не имеющие аналогов в мировой практике.

- Сегодня АО "Восточный Порт" является флагманом в портовой отрасли страны по применению наилучших доступных технологий в пылеподавлении, это единственный терминал, имеющий ветропылезащитные сооружения общей длинной 3100 метров, высотой более 20 метров и площадью свыше 33 тысяч квадратных метров, а также систему орошения и снегогенерации, покрывающей куполом огромную территорию угольных складов единовременной емкостью 1,4 миллионов тонн, закрытые вагоноопрокидыватели, систему аспирации и фильтрации воздуха закрытых конвейерных галерей и пересыпных станций, очистных сооружений, - отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская.

В 2020 году несмотря на пандемию коронавируса АО "Восточный Порт", грузооборот которого составляет 15 процентов всего экспорта угля через морские порты России, продолжил движение вверх по всем основным направлениям производственной деятельности. Цифры говорят сами за себя. В минувшем году стивидорная компания выдала на экспорт 27,95 миллионов тонн высококачественной угольной продукции, что практически на 2,44 миллионов больше, чем в предыдущем 2019-м году. По итогам 2020-го года компания уверенно удержала лидирующие позиции в пятерке крупнейших налогоплательщиков Приморского края.

В январе 2021 года АО "Восточный Порт" добился рекордных показателей - за 20 лет стивидорная компания отгрузила на экспорт свыше 360 миллионов тонн премиальной угольной продукции отечественных производителей.

В XXI веке к берегам стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Республики Индия от причалов АО "Восточный Порт" в бухте Врангеля отправились 225 крупнотоннажных балкеров общим дедвейтом более 30 миллионов тонн. Блестящие результаты во многом достигнуты благодаря высокому профессионализму и слаженной работе трудовых коллективов угольного терминала, а также применению наилучших доступных технологий в перевалке грузов, обеспечивающих экологическую безопасность.

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный порт"