Паводок подтопил три населенных пункта в Хабаровском крае

Обильные осадки вызвали резкий подъем воды в реках Хабаровского края. В зону паводка попали три населенных пункта, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Подтоплены два земельных участка в селе Корсаково-2 Хабаровского района, дорога в селе Гайтер Комсомольского района, а также приусадебный участок и улица в селе Уни Нанайского района. Туда уже прибыли спасатели для мониторинга обстановки.

В Солнечном районе изменившая свое русло река Мерек подмыла дорожную насыпь на участке трассы от поселка Амгунь до поселка Джамку. На отрезке дороги Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын временно ограничили движение для всех видов транспорта. Специалисты выехали на место для проведения восстановительных работ.

Кроме того, в Солнечном районе вышедшая из берегов река Силинка подмыла насыпной отбойник дорожного полотна.

Спасатели отмечают, что на особом контроле находятся населенные пункты, расположенные на реках Хор, Кия, Уссури, Урми, Манома, Анюй, Ситинка. По прогнозам, уровень воды в них может повыситься до одного метра и достичь отметки неблагоприятного явления.